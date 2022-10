Embouteillages à Bayonne : quatre semaines de perturbations sur le pont rouge

Mauvaise surprise pour les automobilistes, rive droite à Bayonne, ce mardi 25 octobre au matin. Ils ont été cueillis par des embouteillages dépassant les perturbations habituelles. En cause, un rétrécissement de la circulation sur le pont Henri-Grenet, le "pont rouge" qui enjambe l'Adour pour relier les rives droites et gauche, Tarnos et l'agglomération bayonnaise. Les voitures ne circulent plus que sur une voie dans les deux sens, au lieu de deux. En cause, la création d'une piste cyclable dont les travaux vont durer quatre semaines.

Déviation mise en place en provenance de Boucau

Les travaux de réalisation de la voie douce vont permettre de créer une continuité cyclable, de faire le lien entre les deux rives. Les vélos circuleront sur une piste dédiée, à double sens, côté aval du pont, côté mer, donc sur la gauche quand on arrive d'Anglet et du boulevard du B.A.B. Elle sera séparée des autres véhicules par une bordure en béton. Les trottoirs seront ainsi entièrement rendus aux piétons. Quant aux autres véhicules, ils continueront à circuler sur deux fois deux voies.

Pour le moment, les cyclistes empruntent les trottoirs pour relier les pistes cyclables des deux côtés de l'Adout © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Cet aménagement nécessite de réduire les voies de circulation. Depuis lundi, les deux voies au milieu du pont, soit les voies de gauche dans chaque sens, sont neutralisées. Les passages piétons des deux côtés de l'ouvrage sont également inaccessibles. Par ailleurs, l'accès au rond-point de la Pièce-Noyée avant le pont, sur la rive droite, en venant de Boucau est fermé. Une déviation a été mise en place via le chemin Saint-Bernard, obligeant les véhicules à faire un détour pour rejoindre le quai de Lesseps.

Une autre piste créée jusqu'à la clinique Belharra

Des contraintes qui ont entrainé d'importants embouteillages, aux heures de pointes, depuis le quartier de la gare de Bayonne, depuis Boucau et dans l'avenue Henri-Grenet qui remonte vers la citadelle. Ces travaux doivent durer quatre semaines selon la mairie de Bayonne.

Une autre piste cyclable est en cours de création à Bayonne, entre les quartiers de Cam de Prats et du Prissé. Les travaux sont prévus jusqu'à la fin décembre entre les giratoires de la Redoute et de Jupiter, sur l'avenue Duvergier-de-Hauranne. Ils permettront de prolonger jusqu'à la clinique Belharra la voie bidirectionnelle dédiée aux vélos depuis le rond-point de la Nautique à proximité du centre-ville. D'ici quelques mois, sur la rive gauche de l'Adour, c'est donc une piste continue de plus de 13 kms qui reliera l'extrémité sud d'Anglet, à la limite avec Biarritz et son phare, jusqu'à l'extrémité est de Bayonne, à la limite avec Saint-Pierre-d'Irube, en passant par les plages et les bords du fleuve.