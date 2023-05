Embouteillages autour du parc Expo à Caen : la mairie promet des améliorations

Vendredi dernier, des spectateurs sont arrivés en retard au concert de Matthieu Chedid au Zénith ou au match de handball Caen-Besançon organisé au Palais des sports. La faute aux impressionnants bouchons dans le secteur du Parc Expo. Pour ne rien arranger, la fin de la foire de Pâques avait aussi attiré beaucoup de visiteurs dans ce secteur du sud de ville qui regroupe plusieurs grands équipements de l’agglomération. “On s'aperçoit que ça arrive une fois par an, en moyenne, d’avoir autant d’événements simultanés. Vendredi dernier, cela s’est produit avec le facteur aggravant d' une très mauvaise météo” observe Aristide Olivier, maire-adjoint chargé des sports à Caen. “Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question à régler ou en tout cas à étudier” poursuit celui qui est aussi chargé des finances à l’agglomération.

En tenant compte des superficie et des capacités d’accueil des différents sites, un cumul théorique de 26.000 personnes est possible dans ce secteur. Il n’y a que 2.500 places de stationnement disponibles (400 supplémentaires seront créées avec le nouveau Palais des sports) mais selon Aristide Olivier, le problème ne vient pas d’un manque de possibilités de stationnements “parce que neuf fois sur dix il y a beaucoup de places au parking du Parc Expo” explique-t-il. Pour lui, c’est plutôt une mauvaise gestion des flux qui est en cause. Il promet des aménagements avec l’installation de capteurs et de panneaux lumineux qui pourront transmettre en temps réel aux automobilistes des informations sur les places disponibles. “On part d'une page un peu blanche et on va aller sur un modèle qui se fait par exemple dans les grands aéroports”. Retrouvez ci-dessous l’interview d’Aristide Olivier, invité dans les studios de France Bleu Normandie ce mercredi 17 mai.

