Embouteillages, la galère ajaccienne

Si vous habitez dans la Rive Sud et que vous souhaitez vous rendre à Ajaccio le matin, vous êtes sans doute confrontés à de longs embouteillages. Des files de voitures causées par d'importants travaux situés au rond-point de la Gravona s'étendent sur plusieurs kilomètres. Ces travaux, initiés à l'été 2021, aboutiront à la création d'une bretelle de déviation et d'un mini-tunnel afin de désengorger ce passage longtemps congestionné. Pour les usagers, il faut prendre son mal en patience.

Jusqu’à 2 heures de blocage

Alain est commerçant à Porticcio et ces embouteillages l'obligent à se réorganiser complètement pour approvisionner ses clients à temps : « Pour moi, je trouve que c'est vraiment déconcertant, parfois on est obligé de passer par la plaine de Cuttoli pour rejoindre l'autre trajet même si on sait très bien qu'on risque d'être encore coincé du côté de Baleone et là aussi c'est un autre tracas pour nous commerçants qui essayons de travailler au plus vite. »

Pour Marie, habitante de Bastellicaccia, le plus compliqué est de se rendre sur Baleone pour faire ses courses. Depuis Bastelicaccia, elle doit attendre plusieurs heures pour y arriver : « Je ne peux pas aller faire mes courses là-bas parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps et je perds trop de temps là-bas… Ça m'est arrivé il n’y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, je suis restée presque 2h à faire Baleone/le rond-point pour venir jusqu'à Bastellicaccia. »

Un mal pour un bien

Fabien lui est riverain de Porticcio et veut voir les avantages qui vont ressortir de ces travaux. Même si ces embouteillages ne lui facilitent pas la vie, pour lui cela va permettre, plus tard, de mieux rouler : « Il faut souvent partir avant de la maison et des fois même on reste un peu bloqué donc c'est très embêtant pour moi, ça fait un moment que ça dure, mais c'est quand même assez rapide et ça va vraiment déboucher les voies les plus importantes, comme Porticcio pour rejoindre le sud de la Corse Porto-Vecchio et Sartène, donc c'est très embêtant en ce moment mais je pense que ça sera très positif. »

La mairie reconnait ce problème d'accès au centre et travaille sur des modes de transport plus durables pour limiter l'utilisation de la voiture en direction d'Ajaccio. En attendant, la fin des travaux est prévue à l'été 2023.

Reportage : Laurent Di Fraja