En Ile-de-France, les embouteillages font aussi leur rentrée

"On était bien au mois d'août ..." Comme beaucoup de Franciliens, Aldo préfère rouler en été pour éviter les embouteillages. Depuis la rentrée, il lui faut une heure de plus pour aller travailler le matin. "En septembre, il y a une reprise forte, confirme Alain Monteil, directeur des routes d'Ile-de-France. Pour autant, septembre n'est pas le mois le plus chargé de l'année, c'est le mois d'octobre."

Ce mois de septembre est d'ailleurs similaires aux années précédentes. Selon la Direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF), on comptait 423 km d'embouteillages en heure de pointe mardi 6 septembre. L'année précédente à la même période, environ 459 km et en 2019 donc avant le covid la DIRIF comptabilisait un peu moins de 400 km d'embouteillages peu après la rentrée.

"Les gens en ont marre et ne font plus attention"

Pour ceux qui se déplacent en deux roues, les embouteillages sont moins pénibles, mais peuvent parfois s'avérer dangereux. "J'ai évité deux ou trois accidents depuis début septembre", assure Ryan. Tous les matins, il prend son scooter pour aller travailler, et il redouble de prudence à la rentrée. "Je pense qu'il y a le stress de la reprise mais aussi la fatigue des embouteillages, les gens ont marre et ne font plus attention à ce qu'ils font", assure le jeune homme.

Ces embouteillages font partie du quotidien des professionnels de la route. Anouar est chauffeur de taxi à Paris : "On conduit toute la journée, on doit rester concentré, explique-t-il, fataliste. Et si on s'énerve, on va se déconcentrer." D'autres essayent d'adapter leurs horaires, pour éviter les pics d'affluence. C'est le cas d'Oussem, taxi à Paris depuis sept ans : "Le matin, je ne sors pas à 7h, j'attends 9h voire 9h30 après la première vague de bouchons. Mais je suis quand même bloqué dans la vague de l'après-midi", sourit-il.