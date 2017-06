Embouteillages sur la RN 10 au Nord de Bordeaux ce jeudi après-midi

Deux accidents coup sur coup sur la Nationale 10 au Nord de Bordeaux provoquent d'importants bouchons ce jeudi après midi. Gros ralentissements dans le sens Nord-Sud.

Cause de ces bouchons : un accident entre deux poids-lourds survenu vers midi à Laruscade puis une collision entre un camion et une voiture quelques kilomètres plus loin à Marsas vers 16h.

Résultat : la RN10 a été coupée et une déviation mise en place. A 16h la circulation a pu reprendre mais on comptait 17 kilomètres de bouchons dans le sens Angoulême-Bordeaux.