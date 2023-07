Emeutes: en Île-de-France : "au moins 20 millions d'euros" de dégâts pour les transports publics

En moins d'une semaine, depuis le début des violences après la mort de Nahel, "au moins 20 millions d'euros de dégâts" ont été causés sur les transports publics, selon Île-de-France Mobilités. Confirmant une information du Parisien à l'AFP, IDFM recense ""les bus brûlés, un tramway brûlé, deux tramways endommagés et les mobiliers urbains qui ont été cassés".

En Île-de-France, 39 bus ont été brulés depuis le début des émeutes, dont 12 bus dans le dépôt RATP d'Aubervilliers et 14 bus dans le dépôt de la société ProCars à Provins. Le coût moyen d'un bus est de 350 000 euros selon Île-de-France Mobilités.

Plusieurs rames de tramway ont aussi été visées. C'est le cas à Clamart, où une rame du T6 a été calcinée. A Chatenay-Malabry, une rame du T10 a été attaquée au cocktail molotov. Selon IDFM, le coût moyen d'une rame de tramway est estimé à 5 millions d'euros.

Tous les transports en surface d'Île-de-France, les bus et les tramways, doivent arriver dans leurs dépôts au plus tard à 21h, le service se terminant donc beaucoup plus tôt. Une décision prise par Île-de-France Mobilités pour "pour préserver la sécurité des agents et voyageurs".