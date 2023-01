Émission spéciale : Les Manchois ont-ils les routes qu'ils méritent?

Il y en a des choses à dire sur les routes et les déplacements routiers dans un département comme la Manche, marqué par l'un des réseaux les plus importants de France. Plus de 15 000 km dont la moitié de routes départementales. Mais finalement, peu de 4 voies, ou de routes sécurisées. D'où des projets portés par les collectivités territoriales : la modernisation de l'axe Coutances-Saint-Lô, l'achèvement de la 4 voies entre Granville et Avranches ou encore un contournement Sud Ouest pour Cherbourg.

Sécurité, développement du territoire, accès de tous à la mobilité

Trois projets structurant dont il sera question lors de cette matinale spéciale au travers d'un débat à 8 heures10, car s'ils sont très attendus notamment du monde économique, au nom du développement des territoires, ils interrogent aussi des citoyens peu favorables à ces projets consommateurs d'espaces naturels.

Nous parlerons également sécurité. Comment réduire le caractère accidentogène de nos routes? Le préfet de la Manche sera avec nous à 6h45, tandis que nous ferons le point sur l'efficacité des feux dits "intelligents" pour réduire la vitesse dans les bourgs, et que nous prendrons des nouvelles de la sécurisation de la N13 entre Valognes et Cherbourg. Quant au président de l'association des maires de la Manche, Charly Varin, à 7H45, nous évoquerons avec lui la question de la limitation à 80 km/heure sur les routes départementales.

Enfin, nous évoquerons aussi les initiatives locales engagées par les collectivités, mais aussi par des associations pour faciliter la mobilité de tous, y compris les plus anciens, les manchois privés de voiture, où encore isolés dans des hameaux. A 7h15, Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération du Cotentin viendra dans ce cadre présenter les mesures mises en oeuvre par l'intercommunalité.

Et tout au long de la matinale, entre 6 heures et 9 heures, les usagers de la route auront la parole sur l'antenne de France bleu Cotentin, depuis le relais routier du bout du monde, le long de la nationale 13, à l'entrée de la Glacerie. Plus que jamais ce mercredi, "on fait la route ensemble" sur France bleu Cotentin.