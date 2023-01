EN DIRECT Matinale spéciale ZFE depuis le parking relais Basso Cambo à Toulouse

Depuis le parking relais Basso Cambo au sud de la Métropole de Toulouse , France Bleu Occitanie et France 3 Occitanie posent micros et caméras ce jeudi 5 janvier pour vous expliquer la ZFE. La zone à faibles émissions, son principe, son fonctionnement et ses dérogations. C'est tout l'enjeu, et nous sommes à l'écoute de vos questions .

Suis-je concerné(e) par la ZFE ? Ai-je droit à une dérogation ou des aides ? Ai-je droit pour acheter un véhicule moins polluant ? À partir de quand les sanctions tomberont elles ? Comment les véhicules seront-ils contrôlés ? Quels seront les bénéfices de cette ZFE en matière de pollution ? Pour notre santé ?

6h40 - Romain de Montbel

Romain de Montbel, directeur d'exploitation chez Tisséo, au micro de Jeanne-Marie Marco © Radio France - Benjamin Bourgine

"Le réseau évolue, pas uniquement à cause de la ZFE, mais parce que la ville bouge. Ce qui est important à Basso Cambo, c'est la correspondance avec le métro et les autres modes de transport. L'heure de pointe se rapproche, c'est vers 7h, c'est là qu'il y a le plus de rotations. Les premières rotations sont dès 4h le matin, jusqu'à 3h le lendemain pour les lignes les plus tardives".

6h12 - Christine Chary, directrice clientèle chez Tisséo

Christine Chary avec Jeanne-Marie Marco © Radio France - Benjamin Bourgine

"Ce qu'il faut rappeler, c'est que les parkings sont gratuits si vous venez avec un titre de transport Tisséo. On a démarré au mois de septembre avec 4.500 entrées, en décembre, c'est 13.000 ! On voit que ça progresse. La fréquentation aujourd'hui ? On est dans une dynamique forte pour rattraper la fréquentation d'avant crise, il nous manque encore environ 5% de voyageurs par rapport à 2019, mais à Toulouse, on va un peu plus vite que dans d'autres métropoles"

France Bleu et France 3 Occitanie en direct ce matin © Radio France - Benjamin Bourgine

Elles sont peu nombreuses, mais des sanctions ont quand même déjà été dressées pour faire appliquer cette ZFE .

Vos questions au standard de France Bleu Occitanie : 05 34 43 31 31.