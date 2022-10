Emmanuel Macron annonce une série de nouveaux coups de pouces à l'achat de voitures électriques

"Nous atteindrons le million de véhicules électriques produits en France en 2027", promet Emmanuel Macron dans une interview accordée au journal Les Échos ce lundi . À l'occasion de l'ouverture du Mondial de l'Automobile Porte de Versailles à Paris, le Président annonce plusieurs mesures pour encourager le passage à l'électrique, le "bonus écologique" va être porté de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages, et la location de voitures électriques à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes devrait être lancée au deuxième semestre 2023. La France est engagée dans un objectif de 100% de voitures électriques neuves.

"Parce que nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous, nous allons même porter le bonus écologique de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes", a déclaré le chef de l'État. Ce bonus est valable pour les véhicules vendus moins de 47.000 euros, soit des électriques compactes ou des SUV, comme la Renault Mégane ou la Peugeot e-2008, mais pas une Tesla. Emmanuel Macron demande d'ailleurs qu'on renforce la "préférence européenne", soit les avantages à l'achat de voitures fabriquées en Europe.

Pour rappel aujourd'hui une voiture électrique neuve coûte en moyenne entre 40% et 60% plus cher qu'une voiture essence ou diesel, le surcoût s’élève généralement entre 8.000 et 10.000 €.

Une voiture électrique à 100 euros par mois pour la moitié des ménages

Face à ce prix d'achat parfois rédhibitoire, le Président veut également faciliter la location de voitures électriques. Ainsi, Emmanuel Macron annonce la mise en place dès l'an prochain d'un système de "leasing social", une location de voiture électrique à 100 euros par mois, elle aussi réservée aux foyers les plus modestes_._ Des précommandes se feront à l'horizon du second semestre 2023, pour une livraison début 2024.

"Nous avons les moyens d'avoir une filière 100 % circulaire et souveraine" - Emmanuel Macron

"En 2017, l'électrique ne représentait que 1 % des ventes, aujourd'hui c'est 13 %, et nous atteindrons 30 % à la fin du quinquennat selon les projections, rappelle le Président. Nous avons les moyens d'avoir une filière 100 % circulaire et souveraine. Notre modèle énergétique et les choix que nous avons faits font de la voiture électrique une solution d'avenir car l'électricité française est l'électricité la plus décarbonée d'Europe."