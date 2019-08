Emmanuel Macron confirme l'arrivée du TGV à Amiens en 2025

Dans un courrier adressé le 12 août et publié ce lundi, Emmanuel Macron confirme l'engagement de l’État à ce que le train à grande vitesse passe par Amiens d'ici 2025. Le gouvernement presse la SNCF de tenir les délais.

Amiens, France

"Le TGV à Amiens en 2025 ! Je suis fière de vous annoncer cette décision du Président de la République. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat !" Brigitte Fouré, le maire d'Amiens publie ce lundi sur sa page Facebook, la lettre que lui a adressé Emmanuel Macron la semaine dernière, dans laquelle le chef de l’État confirme l'arrivée du train à grande vitesse dans la capitale Picarde en 2025.

Chantier prioritaire

Ce dossier est un véritable serpent de mer, vieux de plus de trente ans. Il manque six à sept kilomètres de voies entre Creil et Roissy pour raccorder Amiens au réseau à grande vitesse. Un chantier dit du barreau que l’État juge prioritaire. "Le gouvernement a donc demandé à la SNCF d'optimiser son calendrier pour aboutir à une mise en service de cette ligne à l'horizon 2025", écrit Emmanuel Macron.