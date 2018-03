Normandie, France

Interrogé ce matin sur France Bleu Normandie dans le cadre d'une matinale spéciale "trains en Normandie", Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la région en charge des transports dénonce l'état du trafic ferroviaire en Normandie.

Service défaillant ...

"Le service ferroviaire en Normandie est totalement défaillant, et depuis un mois et demi les clients des lignes de Normandie ont vécu l'enfer", estime l'élu. Ce qui se passe nous conforte dans l'idée que l'initiative de reprendre la gestion des lignes par la région est une bonne chose".

Pression inefficace

"Nous exerçons une pression sur l'Etat pour que la situation s'améliore mais on n'a pas la main sur les Intercités, on la prend dans deux ans. On fait pression pour que l'Etat reconnaisse le préjudice et qu'il l'indemnise. nous demandons deux mois de gratuité. pour l'instant on n'a pas de réponse", explique Jean-Baptiste Gastinne.

Pas de miracle pour 2020

"On ne va pas faire de miracle en 2020 (quand la région reprendra la gestion des lignes) je ne veux pas vendre du rêve ici mais il y aura des trains neufs. Les conditions de voyage seront plus confortables ... Nous avons aussi obtenu de l'Etat des travaux accélerés".