En 2022, le vélo sera-t-il une priorité pour Orléans métropole ?

Le vélo sera-t-il une priorité pour Orléans métropole en 2022 ? La question se pose d'autant plus que 2021 a été une année noire, avec 3 cyclistes morts renversés par une voiture ou par un fourgon - 3 accidents qui ont eu lieu successivement à Fleury-les-Aubrais, St-Denis-en-Val et St Jean-de-Braye. La métropole espère bien changer de braquet cette année en matière de politique cyclable.

La moitié des crédits votés pour le vélo réellement consommée

Il faut dire que les chiffres sont cruels : depuis l'adoption de son plan vélo en 2019, la métropole d'Orléans prévoit de consacrer 5 millions d'euros chaque année à la politique cyclable, et chaque année seulement la moitié de l'enveloppe (ou légèrement plus : 3 millions en 2021) est réellement consommée - et alors que 69 "points durs" pour la pratique du vélo ont été identifiés sur le territoire métropolitain... D'où le coup de gueule poussé par plusieurs élus lors du conseil métropolitain le 16 décembre dernier - les Orléanais Jean-Christophe Clozier et Ludovic Bourreau et l'Ingréen Guillem Leroux :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un paradoxe que reconnaît Christian Dumas, maire d'Ingré et vice-président d'Orléans métropole, en charge de la politique cyclable : "Aujourd'hui, analyse-t-il, on ne souffre pas de la faiblesse des montants d'investissements, même si on peut toujours réclamer davantage, mais on souffre surtout de la difficulté de les mettre en œuvre, en terme technique et en terme humain. Pourquoi ? Parce que la mise en œuvre est souvent plus compliquée que ce qu'il n'y paraît !"

Un groupe vélo et des services renforcés en ingénierie

Pour faire mieux, les services de la métropole vont être renforcés en ingénierie et, conformément à la demande exprimée par Jean-Christophe Clozier et ses deux collègues, un "groupe vélo" va être mis en place très prochainement au sein de la métropole, parmi les élus. "C'est indispensable, explique Christian Dumas, pour faire l'interface entre les services de la métropole et les communes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les maires qui exercent la police de circulation." Par ailleurs, Christian Dumas se dit favorable à des phases d'expérimentation : "Sur le papier, tout paraît simple, mais le papier ne refuse jamais l'encre ! Encore faut-il voir comment ça vit. On expérimente, éventuellement on ajuste et on pérennise." C'est ce qui a été fait pour le pont George V à Orléans.

La carte des 69 "points durs" pour la pratique du vélo identifiés par Orléans métropole lors du vote de son plan vélo en 2019 - DR Orléans métropole

En tout cas, Christian Dumas espère bien voir aboutir certains chantiers cette année en matière de politique cyclable. Il cite, pour Orléans, la rue Royale (où une expérimentation est en cours), le quartier Beaumont, le boulevard de Québec (avec notamment le nouveau centre aqualudique) et la rue Bannier : "Cela fait clairement partie des dossiers sur lesquels on travaille en ce moment", conclut-il.