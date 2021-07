En 2025, le barreau Roissy/Picardie va changer la vie des Amiénois et des Creillois

Le barreau Roissy/Picardie reconnu d'utilité publique ! Après l'enquête publique, les travaux bientôt vont pouvoir commencer. Si le calendrier est respecté comme jusqu'à maintenant, une nouvelle liaison ferroviaire en Picardie sera mise en service fin 2025. Elle passera par Amiens, Creil pour arriver jusqu'à l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle dans le Val-d'Oise. Ainsi, il ne sera plus nécessaire d'aller jusqu'à Paris puis de changer de quai et de train pour atteindre l'aéroport. Mieux, le TGV qui passera aussi par cette ligne permettra de monter dans l'une des communes picardes et d'aller directement dans l'Est du pays comme Strasbourg ou dans le Sud Est comme Lyon ou Marseille.

Le projet du barreau Roissy/Picardie prévu pour 2025. - SNCF

Les voyageurs picards "vont gagner tous les matins et tous les soirs une demi-heure, ou trois quarts d'heure voire une heure cumulée en temps de trajet pour aller à leur travail, se réjouit Franck Dhersin, vice président de la région Hauts-de-France en charge des transports. Une qualité de vie supplémentaire pour plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire". Pour le maire de Creil, c'est aussi un changement de moins dans le trajet des voyageurs : "on ouvre Creil et Amiens sur le réseau TGV donc cela va nous relier aux grandes agglomérations lyonnaise, marseillaise, strasbourgeoise, mais on pourra aller aussi depuis Amiens et Creil vers Tokyo ou Montréal avec une seule rupture de charge, l'ascenseur pour accéder à [la zone d'embarquement de] Roissy", explique Jean-Claude Villemain. Actuellement il faut plus d'une heure pour aller de Creil à Roissy avec un changement à Gare du Nord. Demain, avec le barreau de liaison Roissy/Picardie, il faudra seulement 22 minutes.

Des gains de temps de trajet pour les picards. - SNCF

Avec les TER comme les TGV du barreau de liaison ferroviaire, le gain de temps sera d'au moins une demi-heure. Une très bonne nouvelle pour la région Hauts-de-France et en particulier pour l'Oise et la Somme qui comptent aussi attirer une nouvelle population avec cette ligne. "A partir du moment où les gens sauront qu'ils pourront aller au travail plus facilement, plus rapidement, tout naturellement un certain nombre se diront on vient vivre en Hauts-de-France plutôt qu'en banlieue parisienne", prédit Franck Dhersin, vice président de la région Hauts-de-France en charge des transports.

L'enquête publique a recueilli environ 5000 contributions en Picardie, signe selon le maire de Creil que ce projet est très attendu. Et ce TGV est aussi une bonne nouvelle pour les investisseurs, selon Alain Gest, président d'Amiens Métropole : "Cette fois ci on tient le bon bout et on ne va pas le lâcher! C'est un plus pour les habitants du département mais c'est également un plus pour accueillir des touristes ou des investisseurs" explique-t-il.

Le projet permettra :

La mise en place de services de TGV entre Amiens et l'aéroport Paris Charles-De-Gaulle, puis vers l'Est et le Sud-Est de la France (Strasbourg, Lyon, Marseille...), sans changer à Paris.

La mise en place par la Région Hauts-de-France de TER cadencés à partir d’Amiens, Compiègne et Creil (où convergeront donc tous les TER), avec desserte de Survilliers-Fosses dans le Val-d’Oise, jusqu’à Roissy TGV.

Le calendrier jusqu'en 2025, date prévue pour la mise en service du barreau Roissy/Picardie - SNCF

Si le Val-d'Oise était réticent à créer ce barreau de liaison, ne bénéficiant que d'une seule gare de desserte à Survilliers-Fosses, ce projet est un véritable atout pour le développement du Sud des Hauts-de-France.