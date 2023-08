En Bretagne, toutes les lignes de bus scolaire seront assurées pour cette rentrée

En Bretagne, toutes les lignes de bus scolaires seront assurées pour cette rentrée, lundi 4 septembre. La situation est beaucoup moins tendue qu'en 2021 et 2022. On manquait alors de 500 chauffeurs, de sorte qu'il avait fallu mettre des conducteurs de lignes interurbaines au volant des cars scolaires. Le réseau BreizhGo, géré par la Région était à flux tendu et avait du mal à remplacer les malades. La rentrée 2023 s'annonce beaucoup plus sereine.

La seule région de France à avoir signé un accord avec la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV)

La région Bretagne est la seule de France à avoir signé un accord avec la Fédération nationale des transports de voyageurs, la FNTV, pour une revalorisation de 150 euros bruts par mois. Selon la région Bretagne, "les formations de nouveaux conducteurs ont également donné de bons résultats."