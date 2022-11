EN CARTES - Cherbourg-en-Cotentin va changer de braquet sur le vélo

Développer la pratique du vélo sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin comme mode de déplacement à part entière. C'est l'espoir et l'objectif caressé par la municipalité pour les années à venir. Le schéma directeur cyclable de la ville a été présenté en conseil municipal ce mercredi. Schéma qui entre dans sa phase opérationnelle. "Il ne s'agit pas seulement de greffer des voies pour vélo sur la voirie existante, mais d'aménager un véritable réseau cohérent qui facilite et sécurise la circulation à vélo, et qui donc encourage le recours aux mobilités douces", explique le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé.

Les sept lignes structurantes du schéma directeur cyclable de Cherbourg-en-Cotentin - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

122 km de linéaires cyclables

Depuis l'été 2021, ce schéma directeur a été élaboré avec des associations et des habitants. Il doit se déployer jusqu'en 2035 dans toute la ville. A terme, Cherbourg-en-Cotentin comptera 122 km de linéaires cyclables : c'est quatre fois plus qu'en 2022 (31 km). D'ici la fin du mandat en 2026, la ville table déjà sur 46 km au total. Ce réseau de 122 km est imaginé comme un réseau de transport en commun avec sept axes structurants (qui totalisent 70 km) : c'est un peu la "charpente" du réseau. Certains sont quasiment terminés, comme la voie littoral ; d'autres sont à réaliser dans les prochaines années. Des axes secondaires viennent compléter l'offre sur une cinquantaine de kilomètres.

Une vision des aménagements cyclables prévus d'ici 2026 - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

D'ici 2026, huit zones 30 doivent être aménagées : ça représente 9 km2 de zones dites apaisées, censées améliorer la coexistence entre automobilistes, cyclistes et piétons notamment. Il en existe cinq en 2022. Des ronds-points dits hollandais doivent être testés : ils se composent d'un anneau intérieur réservé aux voitures et d'un anneau extérieur pour les cyclistes, le tout séparé par des aménagements qui doivent améliorer la sécurité des usagers du vélo. Quant aux places de stationnement, elle vont être considérablement augmentées : la ville va passer de 358 places de parking vélo fin 2022 à 6.000 à la fin du mandat.

Le budget total du schéma directeur est estimé à 6,4 millions d'euros. Le stationnement vélo représente une enveloppe de 650.000 euros.

Le réseau structurant sera complété pat un réseau dit de proximité - Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Le calendrier des travaux

second semestre 2022

- création de la zone 30 sur le Becquet de Tourlaville

- aménagement de la rue Surcouf à Equeurdreville-Hainneville

- déploiement des arceaux

premier semestre 2023

- pérennisation de la "coronapiste" du boulevard de l'Atlantique

- connexion sud-ouest à la "coronapiste"

- création de la zone 30 du Maupas

second semestre 2023

- connexion gare/"coronapiste"

- traitement carrefour Plymouth/Atlantique

- desserte quartier des Provinces

premier semestre 2024

- carrefour voie du Homet/Guillaume Le Conquérant

- connexion quartier des Fourches-Charcot-Spanel/centre-ville

- continuité cyclable rue de l'abbaye/Saline

second semestre 2024

- continuité cyclable avenue Millet

- continuité cyclable avenue Carnot

- reprise de la zone 30 hameau Quévillon : études

- expérimentation d'un rond-point hollandais à Querqueville

premier semestre 2025

- traitement du rond-point de Thémis

- connexion cyclable avenue amiral Lemonnier

- création zone 30 quartier Val de Saire

second semestre 2025

- vélorue rue Asselin : études

- vélorue et évolution du plan de circulation rue Gambetta : études

- desserte cœur de ville

- extension zone 30 Equeurdreville-Hainneville

premier semestre 2026

- continuité cyclable Octeville – rue J. Curie

second semestre 2026

- continuité cyclable avenue René Schmitt

- continuité cyclable route des fourches