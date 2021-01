En Catalogne, les péages bientôt remplacés par une vignette ?

Au 1er septembre 2021, plus de 450 kilomètres d'autoroute supplémentaires vont devenir gratuits en Catalogne. Cela concerne notamment l'AP-7 entre la frontière française (Le Perthus) et Tarragone, à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone (Au delà, l'autoroute est déjà devenue gratuite depuis un an). L'Etat espagnol a décidé de ne pas renouveler les concessions des sociétés d'autoroute et de reprendre la gestion à son compte.

Pour un aller-retour à Barcelone depuis la France, vous économiserez plus de 30 euros. Pour Gérone, 15 euros. Et pour Figueres, 3,50 euros. Mais ne vous réjouissez pas trop vite ! Car il va bien falloir financer l'entretien de l'autoroute !

Diverses options sont à l'étude depuis plusieurs mois. Pour l'heure, le gouvernement espagnol n'a pas dévoilé son choix. Certains militent pour une hausse d'impôts ou une nouvelle taxe. Mais l'option qui semble tenir la corde est la mise en place d'une vignette, comme en Suisse ou en Autriche. Cette idée est défendue depuis plusieurs mois par le gouvernement de Catalogne.

Ce "sésame" deviendrait indispensable pour prendre l'autoroute, sous peine d'être verbalisé. Selon diverses sources, le tarif pourrait osciller entre 40 et 100 euros, pour l'année... A ce prix là, vous pourriez emprunter l'autoroute en illimité. Pour les utilisateurs occasionnels, des options seraient proposées à la journée, à la semaine, ou au mois... Les vignettes pourraient s'acheter en ligne ou se télécharger depuis un smartphone.

Le gouvernement espagnol n'a pas encore indiqué à quelle date il dévoilerait son choix. Par ailleurs les sociétés d'autoroute ont ouvert des négociations pour obtenir une prolongation de leur contrat de 99 jours. Histoire de compenser le manque à gagner provoqué par les différents confinement. Si elles obtiennent gain de cause, la fin des péages n'interviendrait qu'en décembre.