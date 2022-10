En centre-ville de Cherbourg, le chantier du bus nouvelle génération vire au casse-tête pour les commerçants

Le grand chantier de la rentrée de l'agglomération du Cotentin bat déjà son plein le long du tracé du futur bus nouvelle génération. Inévitablement, les perturbations se font déjà sentir, à commencer par les interminables ralentissements dans le centre-ville de Cherbourg. Un secteur où les commerçants font grise mine : "Avec les bouchons, nous perdons le créneau très porteur du 17h-19h, déplore Florence Kwiatek, présidente de l'Union des commerçants cherbourgeois. Même si la fréquentation du centre s'améliore le samedi, on ne récupère pas ce qu'on perd en semaine". Résultat des courses : des magasins accusent un manque à gagner pouvant atteindre 40 %.

ⓘ Publicité

Une commission d'indemnisation aux critères décriés par des commerçants

Une commission d'indemnisation a été montée par l'Agglomération du Cotentin. "Une démarche volontaire, qui n'était pas une obligation", rappelle Arnaud Catherine, le vice-président de l'agglomération du Cotentin en charge des transports. Seulement, les critères font tiquer les commerçants. "Les critères sont excluants", lâche Florence Kwiatech, en expliquant qu'il faut, pour prétendre à des aides, figurer sur le tracé du chantier.

Les autres commerces, à 500-600 m du chantier, même sans tranchée devant chez eux, souffrent aussi.

Outre la localisation du magasin, celui-ci devra justifier d'une perte de 15% de son chiffre d'affaire. Il pourra prétendre à une indemnisation jusqu'à 35 000 €, avec la possibilité de représenter un dossier tous les trois mois si l'effet des travaux se fait toujours ressentir. Pour les commerces situés plus loin du tracé, il reste la voie du "cas par cas". Un magistrat du Tribunal administratif de Caen examinera les dossiers.

Mais ce flou autour de l'indemnisation irrite d'autant plus les commerçants que les perturbations du quotidien se multiplient. Baisse de fréquentation, temps de trajet rallongé pour les employés et... difficultés d'approvisionnement. Franck Fauquenoy est le gérant du restaurant Bagelstein, place de Gaulle. Ses livreurs sont désormais réticents à venir jusqu'à lui :

Des compagnies refusent désormais de venir nous livrer. Des 18 tonnes pouvaient se garer en double file quai Alexandre III. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus d'endroit pour s'arrêter.

Sans compter, pour les plus téméraires, les pertes de temps considérables dans la tournée, au point de générer des tensions lors des livraisons. "Quand une tournée prenait deux heures dans Cherbourg, ça monte à trois ou quatre heures. Les chauffeurs sont encore plus pressés. On ne leur en veut pas. On les comprend", dit Franck Fauquenoy. Récemment, un camion a arraché une partie du store du restaurant dans une manœuvre précipitée. Et le retard ou l'absence de livraison a conduit le patron a fermé le service plus tôt, à cause d'un manque de pain par exemple. D'autres professionnels sont aussi dans ce cas assure l'l'Union des commerçants cherbourgeois.

L'Agglomération du Cotentin reconnaît que la signalisation pourrait être améliorée, notamment pour avertir plus en amont les opérations de chantier en cours afin d'éviter les tronçons les plus impraticables en voiture. Arnaud Catherine rappelle aussi que "les accès et les parkings restent ouverts", en enjoignant les commerçants à communiquer positivement pour attirer la clientèle.