Des radars automatiques sont en cours de réinstallation en Charente-Maritime

Plusieurs radars automatiques sont en cours d'installation en Charente-Maritime. Certains avaient été détruits il y a un peu plus d'un an au moment du mouvement des gilets jaunes. L'association Info Trafic 17 relaye les observations des automobilistes.

A la veille des grands départs en vacances, plusieurs radars automatiques sont en cours d'installation sur les routes de Charente-Maritime. Les automobilistes le signalent à l'association Info Trafic 17 qui publie leurs photos. La préfecture de Charente-Maritime précise qu'il n'y a aucun nouveau radar, ce sont ceux qui avaient été détruit il y a un an environ, au moment des gilets jaunes qui sont réinstallés, mais il s'agit de nouveaux modèles. Seule exception, sur la nationale 141 entre Saintes et Cognac qui est un itinéraire protégé : de nouveaux radars mobiles sont en cours de déploiement, du type radars chantiers : ils sont mobiles, et seront déplacés.

A Tonnay Charente, un peu avant le rond-point du péage, en direction de Saintes sur la nationale 137.

Sur la rocade de La Rochelle, à hauteur de la concession Porsche sur la commune d'Aytré. Selon Info Trafic 17, il s'agirait d'un radar discriminant, capable de faire la différence entre des voitures et des poids-lourds.