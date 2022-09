En Côte-d'Or, la SNCF mise sur le fret ferroviaire

Faire le plein coûte très cher, alors si on remettait les marchandises sur le rail ? La SNCF croit de nouveau dans l'avenir du fret ferroviaire Elle poursuit en ce début septembre de gros travaux de rénovation des voies dans sa gare de Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or). Cette année , elle investit au total 7 millions d'euros pour refaire 4 km et demi de voies. En décembre dernier, l'entreprise avait déjà dépensé 2 millions et demi pour moderniser cette gare fret, un des 5 plus grands sites de France pour les trains de marchandises.

Le chantier en cours - SNCF - DR

Matériaux lourds et légumes

Cette gare voit passer entre 300 et 350 convois par semaine. Ce n'est pas ici qu'on met les marchandises dans les trains, les wagons arrivent déjà chargés d'autres gares de fret comme celle de Mâcon. Gevrey-Chambertin est une gare de triage. Ici on répartit les wagons et on compose les trains qui partiront vers la Méditerranée, l'Europe du Nord , l'Atlantique ou l'Est de la France. On voit donc passer des matériaux lourds comme des gravats, du ciment, du bois, mais aussi des voitures, des céréales et beaucoup de denrées qui partent vers le marché de Rungis en région Parisienne.

La gare de triage de Gevrey Chambertin - SNCF DR

Sur ce site que l'on voit depuis la route, il y' a 80 voies différentes, soit 80 km de rails. Les travaux consistent à remplacer les traverses, les rails, le ballast, car certaines voies tenez vous bien ont plus d'un siècle. "On a des éléments qui remontent à la guerre de 14-18" précise Nicolas Martin, représentant de la Maitrise d'Ouvrage sur ce chantier. "On traite donc les parties les plus urgentes." Déjà 3 voies sont mises à neuf, sur 3 kilomètres, les traverses et le ballast , ces gros cailloux qui stabilisent les rails semblent tout propres. Tout a été remplacé à l'aide d'une pelleteuse sur rails. "C'est en effet une pelle de chantier qui peut avancer sur les voies" souligne Romaric Godot, le chef de chantier. "Elle sert a évacuer les gravats et déposer les anciennes traverses."

Les anciens rails sont découpés et remplacés - SNCF- DR

Doubler le trafic ferroviaire

Aujourd'hui en France, 9% du transport de marchandises est réalisé par trains, l'ambition est de passer à 20% d'ici 2030. "On sent un frémissement après de nombreuses années de baisse" affirme Jerôme Grand, le directeur territorial SNCF réseau pour la Bourgogne Franche-Comté. "Beaucoup d'entreprises réfléchissent à passer par le fer, et on les accompagne. On a donc une vraie nécessité a avoir une infrastructure qui réponde à cette augmentation de demandes que l'on pressent et que l'on anticipe."

On remarque facilement les voies refaites à neuf - SNCF - DR

Une nouvelle voie sera terminée ce début septembre ensuite , il y aura encore deux semaines de travaux fin novembre et début décembre. La SNCF prévoit d'investir 15 millions d'euros sur cette gare dans les 6 ans à venir.