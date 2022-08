En Côte-d'Or, les cars rouleront normalement à la rentrée, malgré les difficultés de recrutement

La rentrée s'annonce bien chez les transporteurs de Côte-d'Or : après des difficultés de recrutement, toutes les lignes et arrêts pourront être desservies. La majorité des postes ont été pourvus, même si il manque encore une dizaine de conducteurs de cars sur quarante en juin 2022. Trois lignes ont même été ouvertes à Pouilly-en-Auxois, pour desservir les lycées de secteurs. Une situation temporaire : ce secteur est très variable, les départs sont fréquents et les entreprises cherchent des nouveaux candidats toute l'année.

Toutes les lignes seront desservies

D'après le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, "aucun signal d'alarme" n'est lancé de la part des transporteurs, tous les services devraient donc être assurés. Un constat confirmé chez Keolis Bourgogne, exploitant de lignes régulières, c'est-à-dire accessibles à tout le monde : "pour la rentrée de septembre 2022 nous avons les effectifs pour assurer tous nos services mais on reste en veille sur les conducteurs" précise Laurent Chapus, directeur régional. Il manquait 20 chauffeurs dans l'entreprise en juin 2022. Autant que chez Transdev qui exploite des lignes régulières et de ramassage scolaire, où une dizaine de postes restent encore à pourvoir, notamment sur Auxonne. Toutes les lignes seront cependant desservies normalement.

Dans les deux entreprises, le constat est le même : tout va bien... pour l'instant! "on est sur un métier volatile et du coup on peut avoir des départs, soit en retraite, soit en de changement de métiers dans les prochains mois", explique Laurent Chapus. Le secteur recrute donc toute l'année. Pour anticiper les départs, Transdev organise des formations "on a une petite dizaine de conducteurs qui vont obtenir leur permis d'ici la fin de l'année, ce sont des contrats de professionnalisation de trois mois. On palie au renouvellement naturel des conducteurs", détaille Charles Troubat, directeur territorial de Transdev.

Enfin des cars pour les lycéens Pouilly-en-Auxois

A Pouilly-en-Auxois, trois lignes ont carrément été ouvertes. Elles vont desservir les trois lycées de secteur : le lycée Clos-Maire de Beaune, Anna Judic de Semur-en-Auxois et Stéphane Liégeard à Brochon. Jusqu'ici, aucune ligne ne desservait directement ces lycées, les familles devaient donc s'organiser. La fille de Gaëlle, rentre en première à Semur-en-Auxois, à 40 kilomètres : "par moment, c'était compliqué pour notre vie professionnelle, donc c'est très bien, on en avait besoin." Sa fille est interne, mais elle aurait bien aimé avoir le choix: "si l'enfant est mature ou pas, ça lui laissera le temps de s'adapter, en tous cas on à les deux possibilités". Lisa est au lycée Clos Maire de Beaune, et a décidé de rester interne : "ça va être long, on ne connait pas encore les horaires mais ce sera tôt le matin. On part tôt, on rentre tard, c'est fatiguant et pour les devoirs, c'est compliqué". Pas de gros changement pour elle, mais les lundis matins de ses parents seront plus calmes.