En Côte-d'Or, on peut passer son permis bateau à La Poste

Si vous avez envie de larguer les amarres, passez à la Poste ! En Côte-d'Or, on peut désormais passer son permis fluvial dans six bureaux de poste. Auparavant, il fallait se rendre à Chalon-sur-Saône, ou même Lyon

Une envie de prendre large ? Rendez-vous donc à la Poste. On peut désormais passer son permis fluvial dans six bureaux de poste de la Côte-d'Or. Ils peuvent se transformer en centres d'examen pour les candidats qui veulent piloter une péniche ou un bateau à moteur de plus de 6 chevaux sur nos canaux.

C'est le cas dans l'immense bâtiment du bureau de la place Grangier à Dijon. On se retrouve dans une salle loin des guichets et de la foule. Il y'a là des petites tables individuelles et des tablettes tactiles, comme pour le code de la route. Ce jour-là, Lucas est le seul candidat à se présenter pour le permis fluvial avec l'envie de grands voyages : " Je suis à 6 mois de la retraite " confie cet ingénieur agricole. "Avec un bateau on a accès a 8.000 kilomètres de canaux en France et on voit le paysage d'une manière très différente."

Test de la tablette, avant le début de l'examen © Radio France - Olivier Estran

Avant , il fallait aller jusqu'à Lyon..

Alors réponse A,B,C ou D ? 40 questions en 45 minutes, il faut rester concentré. "C'est comme pour le code de la route" explique Lucas "avec des questions sur la signalisation, la réglementation, l'environnement.."

Jusqu'alors pour passer ce type d'examen, les candidats devaient se rendre jusqu'à Chalon-sur-Saône, voire Lyon le plus souvent. "Maintenant nous avons 33 centres d'examens en Bourgogne, dont 6 en Côte-d'Or, avec environ 400 places par an pour nos candidats" se félicité Frédéric Sauvage, le responsable logistique des centres d'examens. Les sessions se déroulent à Dijon, Longvic, Montbard, Chatillon-sur-Seine, Auxonne et Beaune.

Frederic Sauvage, responsable des centres d'examens en Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

Le résultat est ensuite communiqué par mail en une heure aux candidats. On souhaite de beaux voyages à Lucas.