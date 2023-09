En Côte-d'Or, une vingtaine d'entreprises et de collectivités parient sur de nouveaux modes de déplacements

Jusqu'au 24 septembre, l'ADEME, l'agence de la transition écologique , organise la troisième édition du challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté . Le but, c'est d'accompagner les salariés vers l'abandon de la voiture en solo en privilégiant les mobilités douces comme le vélo, la marche, les transports en commun ou le co-voiturage.

"On réfléchit toujours à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement à notre échelle" - La Menuiserie

Parmi ces entreprises ou collectivités, quinze participent à ce challenge pour la première fois. C'est le cas notamment du restaurant "La Menuiserie" dans la rue des Godrans à Dijon. Son co-fondateur et directeur, Antoine Barré Foncelle, trouve même qu'une semaine pour ce type de challenge, c'est un peu court.

"On a des membres de l'équipe qui sont en vacances, donc peut-être que si c'était sur un mois, ça serait plus représentatif pour nous. Et puis ça permettrait de privilégier le train certaines journées. En tout cas sur une semaine, même si c'est très court, c'est déjà bien parce qu'on est une petite entreprise. Nous, on défend une restauration plus durable sur toute notre organisation notamment en privilégiant le vélo dans nos déplacements professionnels. On a des vélos cargos qui ont été financés en partie par l'Ademe. Et puis, quand on a besoin de véhicules, on loue des véhicules classiques avec l'autopartage Citiz ou parfois sur des loueurs de froid, quand on a besoin de ce type de véhicules, ça fait partie de notre ADN. De la limitation des déchets à nos déplacements, on réfléchit toujours à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement à notre échelle." explique Antoine Barré Foncelle.