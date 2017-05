En Creuse, la ligne ferroviaire Paris-Toulouse coupée le temps d'un gros week-end de travaux

Attention si vous avez prévu de prendre le train pour Paris ce week-end. La ligne est coupée à partir de samedi matin et jusqu'à lundi après midi. La SNCF entame de gros travaux pour améliorer les voies.

Attention, aller à Paris en train va être très galère ce week-end. La Ligne POLLT (Paris-Orléans-La Souterraine-Limoges-Toulouse) est en travaux, le dernier train direct depuis La Souterraine part à 6H36 samedi matin.

Ensuite , les autres trains passent par Poitiers ou bien Tours , et mettent entre 5 heures et 7 heures pour gagner la capitale ! Retour à la normale lundi à partir de 15H50

Les horaires de ce week-end prolongé du 8 mai - SNCF

75 ouvriers vont travailler sur la ligne en Limousin.

Ils vont faire les 3x8, autrement dit des équipes vont se relayer jour et nuit.

A La Souterraine, la SNCF met en place un système pour permettre aux trains de changer de voie. Ils ne resteront plus bloqués en cas de problème sur la ligne. Prés de Limoges, on pose de nouveaux eclairages sur la gare de triage de Puy Imbert. C'est aussi l'occasion de refaire un mur de soutènement. Et puis 15 aiguillages sont changés sur la ligne, notamment à Brétigny en région Parisienne.

Que va t'il se passer ? Explications de Ludovic Lemaire, chargé de superviser les travaux

La ligne POLLT sera a nouveau coupée lors des week-ends de l'ascension , fin mai, et de la Pentecôte début juin pour d'autres travaux.

Ce n'est pas fini en septembre, la SNCF va renouveler entièrement les rails et les traverses sur 80 km de ligne, mais là pas d'interruption de service: les travaux seront faits durant la nuit.

En tout la SNCF va dépenser 150 millions d'euros pour moderniser cette ligne d'ici 2020.