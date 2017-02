En débat à ViennAgglo ce soir : une nouvelle étape pour le futur demi-échangeur au sud de Vienne

Le demi-échangeur de Reventin-Vaugris, sur l’A7, est en tête de liste des 32 projets inscrits au plan de relance des autoroutes. Son plan de financement est au programme du conseil communautaire de ViennAgglo qui se réunit ce jeudi 2 février.

Le 30 janvier, le gouvernement a annoncé sa décision de payer la moitié de la facture du demi-échangeur de Vienne Sud, à Reventin-Vaugris sur l'A7. La région et le département verseront chacun 20%. Les 10% restants pour ViennAgglo, la communauté d'agglomération du pays viennois.

Le projet est dans les cartons depuis 30 ans. Pour le maire de Vienne et président de la communauté d'agglomération, Thierry Kovacs, il y a urgence. Depuis les années 90, les communes du sud viennois ont vu leur population enfler de 60%. "Ces habitants vont pour beaucoup travailler à Lyon, et encombrent aux heures de pointe les quais du Rhône à Vienne, ainsi que le pont-barrage de Vaugris". D'où la nécessité de leur offrir un nouvel accès à l'autoroute.

Le maire de Reventin-Vaugris remet en cause le tracé retenu

Le sujet brûlant avait divisé le conseil municipal de Reventin-Vaugris à l’automne dernier, et provoqué de nouvelles élections et la défaite du maire sortant Elisabeth Célard, le 8 janvier 2017. Son successeur Blandine Vidor, qui fera ce soir son entrée au conseil communautaire de ViennAgglo, portera la voix des opposants au projet, dans une commune déjà coupée en deux par l’autoroute. : "Avec ce demi-échangeur, le cœur du village, avec l’école, quelques commerces, le pôle médical, sera d’accès plus difficile pour les autres quartiers ".

Blandine Vidor s’empresse d’ajouter qu’elle n’est pas opposée au principe de cet équipement, dont elle ne remet pas en cause la nécessité, "mais au bon endroit ". Elle veut encore croire à un accord négocié pour réaliser le demi-échangeur plus au sud. En attendant, le maire de Reventin-Vaugris n’aura pas droit à une délégation à ViennAgglo, du fait de son opposition au projet d’agglomération.

Les travaux du demi-échangeur de Vienne sud sont prévus à partir de 2019 pour une ouverture en 2021. Ils coûteront au total 21,2 millions d’euros hors taxes. Le plan de financement, comportant une participation de la communauté d’agglomération du pays viennois à hauteur de 2,12 millions, sera soumis au conseil communautaire qui se réunit ce jeudi soir à 19 heures.