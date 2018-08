Les sociétés de dépannage ne chôment pas les jours de chassé-croisé. À Nances, au PC opérationnel d'Area, la société Touring Secours intervient près de 2 500 fois par an sur le secteur entre La-Tour-du-Pin en Isère et Rumilly en Haute-Savoie.

Stéphane a pris son service à cinq heures du matin. Il peut être appelé à tout moment pour intervenir sur un accident ou une voiture en panne. Son travail : mécanicien-dépanneur. Depuis 1996, il patrouille sur le secteur compris entre La-Tour-du-Pin en Isère et Rumilly en Haute-Savoie. La règle numéro un, c'est mettre les automobilistes en sécurité. Et ensuite de s'occuper du véhicule.

Ce matin, il faut aller dans le tunnel de Dullin sur l'A 43. Une voiture est en panne. Il faut faire vite comme le souligne Stéphane Mollion : "le tunnel, on charge, on cherche pas à comprendre. On charge et on s'en va"

Au centre de Touring Secours à Nances sur l'A 43 © Radio France - Nathalie Grynszpan

Stéphane rappelle aussi quelques consignes de sécurité en cas de panne : "Première chose, c'est essayer de se garer le plus possible, mettre tout le monde en sécurité, tous passer derrière les glissières de sécurité, en mettant les gilets jaunes et après, aller appeler à la borne"

Et le conseil de Stéphane : bien lire son contrat d'assurance pour éviter les mauvaises surprises en cas de panne.