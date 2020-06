En difficulté, la Brittany Ferries ne prévoit pas de plan de restructuration

C'est peu dire que la crise du coronavirus impacte durement la Britanny Ferries. Depuis la fin mars, il n'y a plus de transport de passagers.

"Les fermetures de frontière ont débuté le 19 mars", précise Jean-Marc Roué, président de la compagnie, "on a poursuivi légèrement nos activités pour rapatrier les Britanniques et nous avons arrêté vers le 21-22 mars toutes les rotations passagers. Aujourd'hui nous avons cinq navires qui continuent à naviguer entre l'Angleterre et la France, entre l’Angleterre et l'Espagne et entre l’Espagne et l’Irlande. Mais _ces bateaux prévus pour transporter des passagers et des camions, ne transportent plus que des camions_."

Retour des rotations dans 10 jours

"On sait que la quarantaine se termine fin juin. On se prépare à un _redémarrage d'une partie de la flotte à partir du 28 juin_, une seconde partie à partir du 5-10 juillet et les derniers bateaux à partir du 14 juillet. Les Britanniques ne sont en vacances qu'à partir du 14 juillet." La reprise sera progressive : "On se prépare à démarrer petit à petit. Les cinq bateaux en activité aujourd'hui passeront en mode fret et passager, les autres les rejoindront petit à petit."

"La quatorzaine annule les ambitions de voyage"

"80% de la clientèle est Britannique, l'été ça dépasse les 80 % pour rejoindre la France et l'Espagne. C'est un impact très fort, à cause de la quatorzaine. Les frontières sont rouvertes, les Britanniques et les Français peuvent traverser la Manche mais là où ils arriveront, _ils seront soumis à une quatorzaine_. Ça annule les ambitions de voyage."

Un PGE souscrit auprès de l'Etat

"Nous sommes une entreprise qui a vu sa trésorerie fondre comme neige au soleil. Depuis le 20 mars, plus personne ne réserve chez nous, nous avons dû faire race à des annulations, des remboursements, des avoirs. Plus de chiffre d'affaires, nous ne transportons personne, plus de prestation à bord. Pour subvenir à nos engagements, les salaires, il a fallu souscrire ce prêt garanti par l'Etat."

Pas de plan de restructuration

Et lorsque l'on apprend les milliers de suppressions d'emploi envisagés par les compagnies aériennes, comment ne pas se poser la question pour la Brittany et ses 2.800 employés ? "Pour le moment il n'est pas envisagé de plan de restructuration", répond Jean-Marc Roué. "Notre combat c'est de sauver l'emploi, faire en sorte que tous les personnels en CDI puissent être maintenus dans cette situation. Les saisonniers seront impactés. Notre volet d'embauche de CDD est fonction du volume d'affaires. Mais je n'ai que le tiers des réservations d'une saison normale pour la saison qui vient... "

Plus de projet Honfleur, la commande est annulée

Et puis il y a cette question autour du Honfleur, qui devait devenir "le premier navire de la flotte alimenté au gaz naturel liquéfié, le premier exploité en Manche", et qui devait entrer en service cet année. C'est fini. Commande annulée : A quelques heures de communiquer officiellement sur le projet, le patron de la Brittany confirme : _"Le projet Honfleur a connu plusieurs déboires depuis sa construction et sa mise à l'eau en décembre 2018. Avec les collectivités locales, nous ne sommes plus en confiance dans la capacité du chantier à terminer le projet. _La situation est telle que nous n'avons pas souhaité prolongé le contrat."