EN DIRECT - Cinquième jour de grève contre la réforme des retraites : les transports toujours très perturbés

Cinquième jour de grève contre la réforme des retraites. Comment allez-vous circuler ce lundi à Paris et en Ile-de-France? Comment cela va se passer dans les transports en commun? Avec notre direct, suivez la situation en temps réel.

Paris, Île-de-France, France

La grève contre la réforme des retraites se poursuit. A Paris et en Ile-de-France vous aurez encore du mal à vous déplacer ce lundi. Le trafic est presque nul sur le réseau SNCF et RATP. La SNCF vous conseille, si vous le pouvez, d'annuler ou de reporter votre voyage. Sur la route, il risque d'y avoir beaucoup de monde ce matin.

Pour connaitre l'évolution de la situation, suivez notre direct.

Ce qu'il faut retenir

Sur le réseau SNCF à Paris et en Ile-de-France comptez sur 1 Transilien sur 5.

Comptez 1 trains sur 2 pour le RER A et 1 train sur 3 pour le RER B.

Sur le réseau RATP 2 lignes, la 1 et la 14 (automatiques), sont en circulation. Orlyval et OrlyBus fonctionnent normalement .

Dix lignes de métro sont fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13).

La 4, la 7, la 8 et la 9 circulent uniquement aux heures de pointe. Comptez 1 train sur 3 pour la 4 et la 7, et 1 train sur 2 pour la 8 et la 9.

La RATP vous incite à la prudence. Il va y avoir beaucoup de monde sur les quais de métro. Attention aux bousculades.

Il y aura 2 tram sur 3 pour les lignes 2, 3b, 6 et 8, 1 tram sur 3 pour les lignes 1 et 3a, 1 tram sur 2 pour la ligne 5 et 1 tram sur 4 pour la ligne 7.

Comptez 1 bus sur 2 toute la journée et deux RoissyBus sur 3.

Suivez notre direct

7h00 : énorme embouteillage sur les routes. On a dépassé les 400 kilomètres de bouchons.

6h45 : on a dépassé les 300 kilomètres de bouchons en Ile-de-France (324 km). On pourrait bien battre des records ce lundi.

6h42 : si vous faites du covoiturage en Ile-de-France, à condition d'être trois dans la voiture, vous pouvez rouler sur les voies habituellement réservées aux bus et taxis. Attention, cela ne concerne pas les voies réservées aux bus et taxis dans Paris.

6h40 : attention toutes ces stations sont fermées et les correspondances ne sont pas assurées. Marcadet-Poissonniers, Barbès, Gare de l'Est (métro), Strasbourg - St Denis, Réaumur, Sébastopol, Odéon, Montparnasse, Stalingrad, Opéra, Jussieu, Place d'Italie, Chaussée d'Antin, Trocadéro, Michel-Ange - Molitor, Michel-Ange - Auteuil.

6h30 : c'est le début de l'heure de pointe dans les transports en commun. Quelques lignes de métro ouvrent en ce moment, elles le resteront jusqu'à 9h30. C'est le cas pour la 4, la 7, la 8 et la 9 dans le métro, et pour le RER A et le RER B. Soyez prudent, attention aux risques de bousculades sur les quais qui sont, ou vont, être surchargés.

6h24 : le nombre de kilomètres d'embouteillages monte très très vite. On en est à 241 kilomètres de bouchons. Vendredi dernier (2e jour de grève) à la même heure, on était à 119 kilomètres.

6h20 : on s'y attendait, vous êtes nombreux à avoir décidé de prendre votre voiture ce lundi matin et vous êtes déjà sur la route. Il y a en ce moment 193 kilomètres de bouchons cumulés en Ile-de-France. Et la pluie n'arrange rien.

6h17 : la vidéo qui fait réagir ce lundi sur Twitter :

5h59 : il y a déjà pas mal de monde sur les routes d'Ile-de-France ce lundi matin. Sytadin, qui surveille le trafic dans notre région, annonce 91 kilomètres de bouchons. C'est déjà bien au-dessus de la moyenne pour un lundi, aussi tôt le matin.

5h55 : bienvenue à tous. Nous allons vous aider à vous déplacer à Paris et en Ile-de-France ce lundi matin. Il va falloir de la patience. Soyez prudent aussi bien dans les transports en commun que sur la route. Il va y avoir du monde. Bon courage à tous.