Déconfinement : 60 stations resteront fermées et 75% de l'offre à partir du 11 mai à la RATP

Le gouvernement, la région Île-de-France et les différents opérateurs des transports présentent ce vendredi les modalités de retour dans les transports en commun à partir du lundi 11 mai. Parmi les annonces : des distributions de masques dès lundi et certaines stations de la RATP fermées.

Le déconfinement s'annonce critique ce lundi 11 mai dans les transports en commun d’Île-de-France, où le respect des règles de distanciation va réduire drastiquement la capacité. Après avoir fonctionné au ralenti pendant sept semaines, les transports en commun ne repartiront pas à plein régime. La RATP assurera 75% de son offre, 60% pour la SNCF et ses transiliens dans la région.

Les principales mesures annoncées pour les transports en commun d'Île-de-France :

- 60 stations de la RATP resteront fermées après le 11 mai

- 300 distributeurs de gel hydroalcoolique installés dans les gares, stations de métro et bus les plus fréquentés

- Mise en place de signalétique et de messages sonores pour rappeler les mesures sanitaires

- Distribution de 2 millions de masques à partir du 11 mai dans plus de 400 gares et stations, puis de 4 millions dans les semaines qui suivent

- Port du masque obligatoire, sous peine d'une amende de 135 euros

- Attestation employeur obligatoire entre 6h30 et 9h30 le matin, puis entre 16h et 19h, du lundi au vendredi, hors week-end et jours fériés, jusqu'au 2 juin

- Mobilisation "massive" des forces de l'ordre pour effectuer des contrôles et filtrages

Parcours du combattant

"Le déconfinement dans les transports de la région s'apparente un peu à un parcours du combattant", introduit Valérie Pécresse dans sa présentation des modalités de retour dans les bus, métros ou encore tramways d’Île-de-France. La présidente de la Région a ainsi rappelé, qu'en temps normal, "5 millions de personnes les emprunte alors qu'il faudra limiter au maximum ces usages". A partir du 11 mai, il ne faudra donc accueillir qu'un million de voyageur chaque jour.

Pour éviter les afflux habituels aux heures de pointe, il faudra donc présenter une attestation employeur sur certains créneaux horaires. Le maximum d'offre de transport sera également proposé dès lundi, avec 75% des trajets RATP (dans le détail, 75% des métros vont circuler, 80% des bus et tramway, et 90% des bus dans la grande couronne). L'offre des transports sera aussi adaptée, au jour le jour, "en fonction des remontées du terrain", a précisé Valérie Pécresse, ajoutant qu'un "doublement du nettoyage dans tout le réseau serait mis en place", ce qui coûterai 10 millions d'euros à Île-de-France Mobilités.

Distributions de masques et de gel hydro-alcoolique

La région a déjà distribué un million six cent mille masques dans plus de 200 gares franciliennes, détaille Valérie Pécresse. Ce lundi, 1 million de masques en tissu sera disponible dans les gares et stations les plus fréquentées, "et pour les abonnés il y aura des masques chirurgicaux qui seront distribués", a précisé la présidente de région. Au fil de la semaine, ce sont 2 million de masques qui seront distribués aux usagers, puis jusqu'à 4 millions dans les semaines qui suivront.

Des distributions de gel hydro-alcoolique sont aussi prévues sur le réseau RATP. Cinquante distributeurs seront ainsi disponibles dans les principales stations et gares à partir du 11 mai, avant un déploiement de 1.000 distributeurs dans toutes les stations et gares. Des agents seront aussi chargés de distribués du gel aux heures de pointe, avant d'offrir la possibilité aux voyageurs d'acheter des masques et du gel sur le réseau, d'ici au mois de juin.

Détail des circulations

Dans le détail, 3 métros sur 4 devraient circuler en moyenne, précise la RATP. Pour les lignes 1 et 14, automatique, ce sont 100% des trajets qui seront assurés, et 85% sur la ligne 13, est-il précisé. Côté RER, il est aussi prévu de faire circuler 3 trains sur 4 pour les lignes A et B, avec une "interconnexion assurée avec la SNCF pour le RER B à la gare du Nord". En tout, ce sont 300 stations et gares qui seront ouvertes dès le 11 mai, ce qui représentera 100% des gares RER, 240 stations de métro sur 302. La RATP précise que les grands pôles de transports seront ouverts, comme Châtelet, Saint-Lazare, ou encore les gares du Nord et de Montparnasse.

La RATP annonce enfin qu'elle s'ouvre à de nouvelles fonctionnalités sur son application mobile : des partenariats avec 15 opérateurs de VTC, trottinettes, scooters ou encore vélos ; un rechargement de son pass navigo directement sur son téléphone Android, ou encore la possibilité de signaler en temps réel tout défaut de propreté rencontré pendant un déplacement.