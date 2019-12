EN DIRECT - Grève du 10 décembre : peu de transports et beaucoup de voitures sur les routes en Ile-de-France

Paris, Île-de-France, France

C'est toujours la grève à la SNCF et à la RATP pour dire non à la réforme des retraites. Il n'y aura pas beaucoup de Transiliens et de métros ce mardi matin à Paris et en Ile-de-France (1 Transilien sur 5 et 10 lignes de métro fermées).

Attention si vous décidez de vous déplacer quand même en transports en commun. Lundi il y a eu des bousculades sur les quais. Soyez prudent.

Sur la route, il devrait y avoir beaucoup de monde. Lundi, d'énormes embouteillages ont paralysé le trafic et ce mardi est aussi très compliqué.

La grève touche aussi les aéroports et les écoles.

Une manifestation est prévue ce mardi après-midi à Paris. Elle doit partir à 13h30 de la place Vauban direction Denfert-Rochereau.

France Bleu Paris vous aide à vous déplacer. Partagez vos infos en appelant le 01 42 30 10 10.

Ce qu'il faut retenir

Il y aura très peu de transports en commun ce mardi. Beaucoup de salariés SNCF et RATP sont en grève. Les prévisions sont à peu près les mêmes que celles de lundi.

Pour le métro, les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Les lignes 4, 7, 8 et 9 seront assurées partiellement aux heures de pointe. Les autres sont fermées.

Le réseau de surface (Bus et Tramway) sera assuré à plus de 50%.

RER A : comptez sur 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe.

RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

RER C : 2 à 4 trains par heure suivant les destinations

RER D : 2 à 3 trains par heure uniquement en heures de pointe.

RER E : 2 à 3 trains par heure

Ligne H : 1 train sur 3 en moyenne en heures de pointe

Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.

Ligne K : aucune circulation au départ de Paris-Nord.

Ligne L 1 : train sur 3. La branche Paris Saint-Lazare – Cergy n’est pas desservie.

Ligne N : 2 trains par heure

Ligne P : 2 trains par heure. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.

Ligne R : Aucune circulation.

Ligne U : Aucune circulation.

Suivez notre direct

7h15 : gare du Nord peu de monde, il n'y a pas de train

Gare du nord sur les quais © Radio France - Mickaël Tardu

L'attente gare du Nord © Radio France - Mickaël Tardu

7h10 : en ce moment à Châtelet les Halles

Beaucoup de monde dans les gares et les stations de métro © Radio France - David Kolski

7h07 : on a dépassé les 340 kilomètres de bouchons

Sur les routes on est largement au-dessus de la moyenne. - Sytadin

7h06 : sept dépôts de bus sont bloqués ce mardi matin en Ile-de-France.

7h00 : ça commence à coincer sur le périphérique. Il faut 25 minutes pour relier Bagnolet à La Chapelle.

6h58 : blocage d'un dépôt de bus aux Pavillons sous Bois par des grévistes (Merci Anne-Marie pour cette info).

6h55 : il y a beaucoup de camions et de livreurs dans Paris. Beaucoup ont commencé une heure plus tôt que d'habitude pour éviter les bouchons.

6h50 : plus de 300 kilomètres de bouchons.

6h45 : sur les grandes routes autour de Paris, si vous faites du covoiturage et que vous êtes trois dans la voiture, vous pouvez prendre les voies réservées habituellement pour les bus et les taxis. Attention, ce n'est pas autorisé dans Paris intra muros.

6h40 : à Paris, le périphérique est encore fluide (merci à Yannick pour cette info).

6h38 : le nombre d'embouteillages monte très très vite, on est à près de 300 kilomètres de bouchons.

6h35 : circulation très difficile sur l'A86 extérieure près de Villeneuve-la-Garenne. Il y a eu un accident. Vous mettez une heure pour faire 7 kilomètres.

6h32 : 246 kilomètres de bouchons sur les routes d'Ile-de-France indique Sytadin (habituellement on est à 50 kilomètres)

6h30 : depuis Evry sur l'A6 c'est déjà bloqué direction Paris

6h27 : vous être nombreux à espérer prendre un bus ce matin

Paris ce vendredi matin © Radio France - Alexandre Fremont

6h24 : 90 écoles sont fermées à Paris (sur 652)

6h20 : déjà 150 kilomètres de bouchons sur les routes franciliennes

6h09 : la gare du Nord en ce moment

Gare du Nord © Radio France - Alexandre fremont

6h07 : déjà 100 kilomètres de bouchons sur les routes d'Ile-de-France. C'est quatre fois plus qu'en temps normal. Tous les grands axes sont concernés.

5h35 : étant donné le fort risque de saturation du réseau, la RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport.

5h30 : bonjour et bienvenue dans ce direct. La matinée va être encore difficile pour tous ceux qui ont besoin de se déplacer à Paris et en Ile-de-France. Bon courage à tous.