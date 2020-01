Après la manifestation de jeudi, les transports sont encore très perturbés ce vendredi matin. La manifestation interprofessionnelle a rassemblé 44.000 personnes (Occurrence) à Paris. Ce matin suivez notre direct pour mieux vous déplacer à Paris et en Ile-de-France en cette veille de week-end.

EN DIRECT - Grève du 10 janvier : on vous aide à vous déplacer en cette veille de week-end

Toujours difficile de se déplacer à Paris et en Ile-de France ce vendredi matin. Les perturbations à la SNCF et à la RATP sont encore très importantes à Paris et en Ile-de-France. En France, 452.000 personnes ont manifesté en France jeudi (ministère de l'Intérieur).

Ce qu'il faut retenir ce vendredi

Le Premier ministre rencontre les partenaires sociaux pour une réunion centrée sur l'âge pivot et une éventuelle "conférence de financement".

Une manifestation nationale contre la réforme des retraites aura lieu samedi à Paris.

L'intersyndicale a lancé un appel pour des actions le 14, 15 et 16 janvier.

La manifestation interprofessionnelle de jeudi a rassemblé 44.000 personnes à Paris (cabinet indépendant Occurrence), 56.000 selon le ministère de l'Intérieur, 370.000 (CGT)

Dans les transports en commun

La SNCF prévoit 3 Transilien sur 5

La RATP annonce un trafic très perturbé sur toutes les lignes de métro sauf la 1 et la 14 qui fonctionnent normalement

Suivez notre direct pour savoir ce qui se passe à Paris et en Ile-de-France ce vendredi

5h45 : petit rappel pour ceux qui ont besoin de prendre le RER D

5h40 : piquet de grève au dépôt de bus de Nanterre

