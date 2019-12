EN DIRECT - Grève du 12 décembre : des bus en renfort et des embouteillages qui commencent de plus en plus tôt

Nouvelle journée de galère pour ceux qui doivent se déplacer à Paris et en Ile-de-France ce jeudi. Malgré les annonces du Premier ministre qui a détaillé la réforme des retraites mercredi en milieu de matinée, la grève se poursuit. Suivez notre direct pour être informé en temps réel.