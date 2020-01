EN DIRECT - Grève du 13 janvier : les métros encore perturbés, ça va mieux pour les Transilien

Les transports sont encore perturbés ce lundi 13 janvier. Transiliens et RER sont plus nombreux à circuler mais le métro reste très perturbé. Suivez notre DIRECT pour avoir toutes les infos qui vous permettront de vous déplacer plus facilement à Paris et en Ile-de-France.

Paris, Île-de-France, France

Cela va être un peu plus simple de se déplacer ce lundi 13 janvier 2020 à Paris et en Ile-de-France. Comptez sur 7 Transilien sur 10. Pour les RER A et B, il y a 1 train sur 2. Toutes les lignes de métro sont ouvertes mais la circulation est encore très perturbée sauf sur la ligne 1 et 14. Il y a 4 bus sur 5 et les tram roulent normalement aujourd'hui.

A retenir pour ce lundi

L'âge pivot a été retiré provisoirement de la réforme des retraites

Des réunions vont avoir lieu entre partenaires sociaux pour déterminer le financement de la réforme des retraites

Un appel pour des rassemblements a été lancé pour le 15 et le 16 janvier

Dans les transports en commun

La SNCF prévoit 7 Transilien sur 10

La RATP annonce un trafic encore perturbé même si toutes les lignes sont ouvertes

Suivez notre direct

5h17 : vous avez des informations sur les transports ? Partagez-les avec nous en appelant le 01 42 30 10 10. Merci.

5h14 : bon courage à tous ceux qui doivent se déplacer ce matin. Une bonne nouvelle pour commencer la semaine : ça va mieux, il y a un peu plus de rames et de trains en circulation ce lundi

5h00 : bonjour à tous et merci de suivre ce direct.