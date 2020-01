EN DIRECT - Grève du 16 janvier : suivez ce qui se passe dans les transports et sur les routes d'Île-de-France

Paris, France

43ème jour de grève contre la réforme des retraites ce jeudi, trois lignes de métro sont ouvertes en continu et cinq fermeront en dehors des heures de pointe. Il y a 4 bus sur 5 et les tram roulent normalement. A la SNCF, il y a 3 Transilien sur 4. Pour les RER A et B, comptez 1 train sur 2.

A retenir ce jeudi

L'intersyndicale opposée au projet de réforme des retraites appelle à une sixième journée nationale de mobilisation aujourd'hui. Des manifestations sont prévues dans toute la France , dont cet après-midi à Paris.

, dont cet après-midi à Paris. Les syndicats appellent à une journée de grève "massive" le 24 janvier , jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres.

Le Premier ministre Edouard Philippe estime que la grève à la RATP et à la SNCF est "sans issue" et "n'a que trop duré". Il se réjouit de la baisse de la mobilisation, alors que le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 4,7% mercredi.

Dans les transports en commun

La SNCF confirme l'amélioration du trafic des Transiliens, avec 3 trains sur 4.

La RATP évoque simplement une "légère" amélioration.

5h45 : Les lignes 6, 7, 7 bis, 8 et 13 fonctionnent également déjà.

5h40 : Les RER circulent aussi avec un trafic réduit de moitié sur les lignes A et B, et 3 RER C et D sur 5.

5h30 : Les lignes 2 et 10 roulent sur toute l'amplitude horaire du métro, de 5h30 à 1h30. En revanche, il n'y a que la moitié des trains sur la ligne 10 et 1 sur 3, voire 1 sur 4, sur la ligne 2.

5h25 : Bonne nouvelle aujourd'hui, trois lignes de métro circulent normalement ! Il s'agit des deux automatiques, la 1 et la 14, et de la ligne 11.

5h20 : Voici les prévisions de trafic de la RATP aujourd'hui

5h00 : Bonjour à tous et merci de suivre ce direct.