C'est dans le métro que les perturbations sont les plus importantes ce vendredi à Paris et en Ile-de-France mais en général cela va beaucoup mieux dans les transports aujourd'hui. Suivez notre direct pour être informé en temps réel sur ce qui se passe dans notre région ce matin.

EN DIRECT - Grève du 17 janvier : on vous aide à vous déplacer ce vendredi matin à Paris et en Ile-de-France

La grève contre la réforme des retraites n'est pas terminée. Trois lignes de métro seulement fonctionnent normalement mais les perturbations ne sont pas trop dures pour les autres lignes sauf pour la 6 la 12 et la 13 qui ne fonctionnent que durant les heures de pointe. Il y a 4 bus sur 5 et les tram roulent normalement. A la SNCF, il y a 3 Transilien sur 4. Pour les RER A et B, comptez 1 train sur 2. Toutes les interconnexions sont assurées.

A retenir ce vendredi

Le taux de grévistes à la SNCF est remonté à 10,1% .

De nouvelles actions sont prévues le 24 janvier.

La manifestation de jeudi a rassemblé 28.000 personnes à Paris selon le cabinet indépendant Occurrence.

La conférence de financement doit s'ouvrir fin janvier jusqu'à fin avril pour proposer des mesures alternatives à l'âge pivot de 64 ans pour atteindre l'équilibre financier en 2027.

Dans les transports en commun

La SNCF prévoit 3 Transilien sur 4

La RATP annonce un trafic moins perturbé

6h16 : si vous devez prendre le volant partez tout de suite. Les routes commencent à se charger

Les routes se chargent - Sytadin

6h15 : pour ceux qui ont besoin de prendre le RER B

6h11 : si vous devez prendre la ligne 2

6h05 : le saviez-vous ? Une prime de 500 euros sera donnée par la Région pour l'achat d'un vélo électrique. Pour s'inscrire notez que le site ouvrira le 20 février. A partir de la fin de l'année 2020, tous les parkings sécurisés Véligo d'Ile-de-France Mobilités vont être gratuits pour tous ceux qui ont un passe Navigo annuel, indique la présidente de la Région, Valérie Pécresse, sur France Bleu Paris.

6h02 : pour ceux qui ont besoin de prendre le RER E

5h58 : attention si vous prenez l'A86 / La Courneuve (A86-A1) et A15-A86-N315/Gennevilliers. Il y a un accident. Vous mettez 35 minutes pour faire 7 km au lieu des 6 minutes habituelles

5h56 : pour ceux qui ont besoin de prendre le RER D

5h55 : pour ceux qui ont besoin de prendre le RER C

5h50 : pas de problème pour l'instant sur les routes d'Ile-de-France. La circulation est totalement fluide.

5h40 : bonne nouvelle pour ceux qui font du covoiturage ce vendredi

5h30 : attention seules les lignes de métro 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 ouvrent maintenant. La 4 et la 12 ouvrent à 6h30. La 3 bis ouvrira à 7h00.

5h14 : Bon courage à tous ceux qui doivent se déplacer ce matin.

5h00 : Bonjour à tous et merci de suivre ce direct.