EN DIRECT - Grève du 19 décembre : transports en berne, Premier ministre et syndicats se rencontrent

Ce jeudi 19 décembre, alors que la CGT a annoncé qu'il n'y aurait pas de trêve à Noël sauf retrait de la réforme des retraites, et que le Premier ministre rencontre syndicats et patrons de la SNCF et de la RATP, les transports en commun sont toujours paralysés à Paris et en Ile-de-France.