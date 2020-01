EN DIRECT - Grève du 7 janvier : toujours la galère dans les transports en commun en Ile-de-France

Le trafic est toujours perturbé à la SNCF et à la RATP ce mardi 7 janvier. Il y a plus de métros et de transiliens mais la grève contre la réforme des retraites se poursuit. C'est surtout la galère dans le métro. Les négociations reprennent ce mardi avec les syndicats.