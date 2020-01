EN DIRECT - Grève du 9 janvier : on vous aide à vous déplacer durant cette journée de mobilisation

Paris, Île-de-France, France

Ce jeudi, cela ne va pas être simple de circuler à Paris et en Ile-de France. La mobilisation contre la réforme des retraites est un peu plus forte qu'hier à la SNCF et à la RATP. La circulation des Transilien et des métros est toujours très perturbée.

Ce qu'il faut retenir ce jeudi

Un mois de passe Navigo va être remboursé intégralement pour tous les abonnés. La RATP, la SNCF et Ile-de-France Mobilités (IDFM) se sont mis d'accord, a annoncé mercredi Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, à l'issue d'entretiens avec les présidents des deux entreprises.

Enseignants, avocats, professionnels de santé, pompiers, personnels navigants, salariés de la Poste et des Télécom, tous ont fait savoir qu'ils allaient se mobiliser ce jeudi contre la réforme des retraites. Les transports en commun (SNCF, RATP) sont toujours perturbés aujourd'hui. Une manifestation interprofessionnelles a lieu cet après-midi à Paris.

Dans les transports en commun

- La SNCF prévoit un Transilien sur trois

- La RATP annonce que toutes les lignes sont ouvertes mais la circulation est très perturbée surtout en dehors des heures de pointe.

5h30 : la manifestation débute à 13h30 à Paris place de la République. Evitez ce secteur si vous circulez en voiture cet après-midi

