EN DIRECT | Grève : suivez la situation dans les transports

Partis d'opposition, syndicats et organisations de jeunesse appellent à une troisième journée de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne, dont l'examen a commencé lundi en séance plénière à l'Assemblée nationale dans une ambiance tendue. Les perturbations annoncées dans les transports, notamment,

devraient être moins importantes que lors des précédentes journées de grèves et de manifestations des 19 et 31 janvier.

L'essentiel

Les intersyndicales de la RATP et de la SNCF appellent ce mardi 7 février à une nouvelle journée de débrayage pour protester contre la réforme des retraites. Le trafic dans les métros, RER, trains et bus en Ile-de-France est encore perturbé . Découvrez les prévisions détaillées ligne par ligne.

Le trafic sera" fortement perturbé" ce mardi à la SNCF avec un train sur deux en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo et trois TER sur 10.

La SNCF prévoit un trafic "perturbé" dans les trains de banlieue d'Ile-de-France mercredi, jour où deux syndicats, la CGT Cheminots et SUD Rail, appellent à cesser le travail contre la réforme des retraites.

Le cortège parisien partira à 14h d'Opéra pour rejoindre Bastille en passant par les Grands Boulevards, la place de la République, les boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, et Beaumarchais. La circulation va être très fortement impactée sur le parcours de la manifestation toute la journée. Tous les véhicules stationnés sur le parcours vont être enlevés.

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a recommandé aux compagnies d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport parisien d'Orly en raison d'une grève de contrôleurs aériens.

Transports

Plus de 340 kilomètres de bouchons cumulés à 8h. Le trafic est exceptionnellement dense. Beaucoup de Franciliens ont choisi la voiture pour se déplacer faute de transports.

Plus de 340 km de bouchons cumulés en Ile-de-France à 8h. - Sytadin

Les Franciliens ont pris la route tôt ce mardi matin pour se déplacer avec 189 kilomètres de bouchons cumulés sur les grands axes franciliens à 7h00. Trafic assez exceptionnel pour cette heure-ci selon le site Sytadin.

A 7h, 189 km de bouchons sur les axes d'Ile-de-France. - Sytadin

La grève se prolongera mercredi 8 février sur les lignes franciliennes de la SNCF en raison d'un appel à la mobilisation de deux syndicats (CGT Cheminots et SUD Rail).

Energie

Les expéditions de produits pétroliers au départ des sites de TotalEnergies en France sont interrompues ce mardi. TotalEnergies, qui avance un chiffre de 56% de grévistes dans l'ensemble de ses sites de raffinage, assure "qu'il n'y a pas de manque de carburants dans nos stations". Entre 75 et 100% de grévistes, selon la CGT.