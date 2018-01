Paris, France

Le Premier ministre Edouard Philippe reçoit ce vendredi après-midi dix élus du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, parmi lesquels Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée, Johanna Rolland, maire socialiste de Nantes, Philippe Grosvalet, président socialiste du conseil départemental Loire-Atlantique, ou encore David Samzun, maire socialiste de Saint-Nazaire.

Les élus reçus par Edouard Philippe et Nicolas Hulot, à Matignon © Radio France - Antoine Denéchère

Tous sont favorables au projet de transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique, et espèrent bien "rétablir quelques vérités". Et plusieurs d'entre eux entendent remettre en question le rapport remis par les médiateurs en décembre. Après avoir reçu d'autres élus de Mayenne et de Bretagne, c'est la dernière réunion avant une décision définitive dans le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une conférence de presse se tiendra à 16h.

Un peu plus tôt, le Premier Philippe Edouard Philippe est arrivé au pas de course pour participer à cette réunion.

#NDDL Le pas alerte du Premier ministre @EPhilippePM. Il arrive. Avec 2mn de retard pic.twitter.com/Ha7srH5qOV — Antoine Denéchère (@AntoineDen) January 12, 2018

Avant la réunion, Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée, défendait une fois de plus la construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, "pour le développement du Grand Ouest, mais aussi pour le respect de la démocratie et de l'état de droit".