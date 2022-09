EN DIRECT - Suivez notre matinale spéciale à l'occasion des 10 ans de la ligne B du tram à Orléans

Ce vendredi matin France Bleu Orléans est en direct de la ligne B du tram pour fêter les 10 ans de sa mise en service entre Saint-Jean-de-Braye à la Chapelle-Saint-Mesmin. Élus, usagers et agents TAO reviennent sur cet équipement structurant pour les transports en commun de la Métropole.

Mis en service le 30 juin 2012, la ligne B du tramway d'Orléans fête ses 10 ans cette année et France Bleu saisit l'occasion pour vous emmener suivre son parcours dans une rame. De 6h à 9h, une partie notre équipe est en direct de la ligne B et circule entre Saint-Jean-de-Braye à la Chapelle-Saint-Mesmin, les deux terminus. Une matinale spéciale à l'occasion de la Semaine Européenne de la mobilité.

Écoutez notre matinale spéciale en direct de la ligne du tram B

Des invités tout au long de notre matinale dans le tram

Tout au long de ces trois heures d'émission, nous revenons sur l'histoire de cette seconde ligne de tram, source de nombreux débats entre les élus de l'agglomération d'Orléans, à l'époque. Patricia Pourrez, notre journaliste à bord d'une rame spécialement habillée aux couleurs de France Bleu Orléans, reçoit de nombreux invités :

6h15 : El Ouali Ibaki, responsable des conducteurs du tramway

6h45 : Jean-Philippe Grand, élu écologiste dans l'opposition à la métropole d'Orléans

7h15 : Antoine Lequeux, directeur de Keolis Orléans

7h45 : Emmanuel Mathorel, responsable mouvements chez Keolis Orléans

8h15 : Romain Roy, vice-président de la métropole d'Orléans en charge des Transports

8h45 : Jean-Philippe Deloge, directeur marketing de Keolis Orléans

La parole est à vous, usagers du tram

Mais nous parlons aussi des métiers autour du tramway, et des autres modes de déplacement : le vélo, le bus, grâce à notre reporter Julien Frenoy. Et puis nous vous entendons, vous, dans le tram, dans la rue, pour recueillir vos impressions, parler de vos pratiques en matière de mobilités, de ce qui selon vous constituent les points forts et les points faibles de TAO, la réseau de transports publics de la métropole d'Orléans.

