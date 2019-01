EN DIRECT - Vos conditions de circulation sous la neige ce mercredi matin en Picardie

Amiens, France

Les trois départements de la Picardie (Somme, Oise, Aisne) sont toujours en vigilance orange neige-verglas ce 23 janvier, au moins jusqu'à 12 heures. La nuit dernière, il est tombé entre 10 et 15 centimètres de neige dans les Hauts-de-France. Les autorités ont pris des mesures de restrictions.

Le point sur la circulation à 7 heures :

Sur l'A16, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui circulent dans le sens Abbeville-Calais sont arrêtés sur une zone de stockage à Berck. Les camions de plus de 7, 5 tonnes et ceux qui transportent des matières dangereuses n'ont pas le droit de doubler. Les automobilistes eux, doivent rouler 20 km/h en dessous des vitesses autorisées.

Dans les transports : les bus et cars scolaires sont suspendus toute la journée sur décision du conseil régional des Hauts-de-France. Ils sont également suspendus par le département de la Somme pour les élèves et les étudiants handicapés. À Amiens, le réseau Ametis a suspendu un temps la circulation des bus. Elle reprend progressivement mais il faut prévoir des retards.

Vous nous signalez toute difficulté au 03 22 92 58 58 et sur la page Facebook de France Bleu Picardie.