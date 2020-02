Le "V3" fête ses dix ans ce jeudi 20 février. Depuis leur mise en service en 2010, les vélos de la métropole bordelaise ont été empruntés plus de 22 millions de fois.

En dix ans, les vélos "V3" de Bordeaux ont été empruntés plus de 22 millions de fois

En 2010, les vélos "V3" venaient compléter l'offre de TBM (Transports bordeaux Métropole). Une décennie plus tard, le bilan est plutôt flatteur : plus de 22 millions de vélos ont été empruntés. Soit une moyenne de 6000 V3 par jour, avec des pics lors d'événements exceptionnels. Plus de 15 000 locations ont ainsi été enregistrées sur une seule journée lors de l'Euro 2016.

Pour célébrer cette décennie, TBM propose ce jeudi l'accès 24 heures à 1€ au lieu de 1,7€. Un tirage au sort sera aussi effectué parmi les 14.583 abonnés du V3 : à gagner, 10 renouvellements d'abonnements et 10 options V3 électriques, derniers-nés du parc de vélos. Ils sont arrivés en 2019.

180 stations, et trois nouvelles en 2020

Depuis 2010, le nombre de stations est passé de 139 à 180. Elles sont implantées sur 20 communes de la métropole bordelaise. En 2020, pour accompagner la nouvelle ligne de tram D, trois nouvelles stations seront inaugurées : Mairie du Bouscat, Hippodrome et Cantinolle. Le réseau V3 compte aujourd'hui 3906 bornes de raccrochage, pour plus de 2000 vélos.