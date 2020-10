En Dordogne le département demande le retour aux 90 km heure sur 297 km de routes

Lors de sa conférence de presse de rentrée ce jeudi matin, Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne, a annoncé que le conseil départemental avait fait la demande du retour aux 90 km heure pour 287 km de routes dans le département. Le préfet a été saisi de cette demande de Germinal Peiro, président du département, à la mi-septembre. Dès le passage aux 80 km heure, le département de la Dordogne s'était dit opposé à cette mesure pour l'ensemble des routes départementales. L'assemblée départementale avait voté une motion dans ce sens en mars 2018.

Le retour aux 90 km heure pourrait concerner les grands axes du département

Il existe en Dordogne, 4900 km de routes départementales, dont 2000 km qui répondent aux critères pour repasser aux 90km heure : routes mieux aménagées et plus sécurisées. Les 287 km de routes concernent les grands axes du département : comme la D 6089 Terrasson- Périgueux-Montpon , la D 710 Périgueux- Le Bugue ou encore la D710 Périgueux-Ribérac.

Le préfet peu favorable au retour aux 90 km heure

A titre personnel, le préfet de la Dordogne, s'est dit ce jeudi matin, très réservé sur ce retour aux 90 km heure. Il estime que depuis le 1er juillet 2018, le passage aux 80 km heure a permis de faire baisser le nombre de morts de 52% sur les routes de Dordogne. Entre juin 2018 et juin 2019, on a enregistré 21 décès contre 10 décès entre juillet 2019 et juin 2020. Il y a certes l'effet du confinement, mais pour le préfet la baisse de la vitesse a eu un réel impact également.

Les services de la préfecture vont maintenant étudier la demande du département avant de transmettre le dossier au comité départemental de sécurité routière qui devra lui rendre son avis.