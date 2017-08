En Dordogne, les bornes électriques poussent comme les champignons

Deux nouvelles bornes pour recharger les voitures électriques viennent d'être inaugurées à Brantôme en Périgord Vert. Ces bornes installées par le syndicat départementale d'énergies sont de plus en plus nombreuses en Dordogne, mais les utilisateurs ne se bousculent pas.

Petit à petit, elles avancent et maillent le territoire périgourdin. Ce sont les bornes de recharge pour les voitures électriques. Il devrait y en avoir 148 d'ici le premier semestre 2018. Deux nouvelles bornes, déployées par le SDE (le syndicat départemental d'énergies) ont été inaugurées ce mercredi 2 août à Brantôme. Deux pas de plus pour avancer vers un transport plus écologique.

65 véhicules abonnés

Ces bornes alimentent déjà les voitures depuis le début de l'année. "Nous avons une fréquentation touristique importante et il est normal que les visiteurs puissent bénéficier de ce service, comme les locaux. Nous sommes aussi engagés dans une logique de développement durable, ces bornes s’intègrent dans cette politique," confie la maire, Monique Ratinaud. Ces bornes semblent pourtant avoir du mal à trouver leur public. "En juin 2017, nous avons installé 94 bornes et 65 véhicules électriques ont reçu un abonnement de la part du syndicat," explique le directeur des opérations du syndicat départemental Franck Buisson. Un chiffre qui n'est pas très élevé. S'y ajoutent les usagers ponctuels du service. Entre chaque borne il y aurait aujourd'hui 7,3 kilomètres à vol d'oiseau. "On ne peut pas dire qu'en Dordogne on ne peut pas avoir de véhicule électrique car on ne peut pas recharger," assure Yves Moreau, vice-président du SDE.

Prochain objectif : installer des bornes ultrarapides sur l'autoroute

D'ici un an, il y aura donc 142 bornes accélérées et six rapides (avec accumulation de charges) en Dordogne. Dans l'idéal , le SDE espère pouvoir installer des bornes ultrarapides sur les aires d'autoroute, pour les plus longues distances.