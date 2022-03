En Dordogne, on pourra bientôt prendre le bus scolaire pour se rendre au travail

Et si vous utilisiez le car de votre enfant pour vous rendre au travail ? Cela devrait être possible dès la rentrée prochaine en Dordogne. La région Nouvelle-Aquitaine envisage de généraliser à tous les départements de son territoire, un dispositif qui existe depuis des années dans certains : la possibilité d'utiliser les cars de ramassage scolaire des collégiens et des lycéens pour se rendre au travail.

"La mesure peut être intéressante dans les départements ruraux notamment explique Renaud Lagrave, vice-président de la région en charge des mobilités. Elle va permettre à tout un chacun de faire son trajet domicile travail, matin et soir, en empruntant les transports scolaires qui circulent aujourd'hui sur le territoire sur tous les circuits scolaires. Le dispositif ne ne sera pas ouvert sur les circuits de maternelle et de primaire" précise Renaud Lagrave. Il suffira pour cela de réserver son billet en ligne et de s'acquitter de la somme de 2,30 euros par voyage.