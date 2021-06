En Dordogne, "une plaque d'immatriculation" du vélo pour le retrouver plus facilement en cas de vol

Vous pouvez désormais vous faire graver votre vélo à Périgueux ! L'association Vélorution propose de "tatouer" votre bicyclette pour dissuader les voleurs et pour la retrouver plus facilement en cas de vol grâce à un fichier national.

Du nouveau pour sécuriser les vélos ! L'association Vélorution se lance dans le combat contre le vol. L'association qui fait la promotion du vélo au quotidien sur l'agglomération de Périgueux a acheté une machine à 3.000 euros pour graver les vélos. Le gravage est d'ailleurs une obligation depuis le 1er janvier pour les vélos neufs achetés en boutique et il sera obligatoire le 1er juillet prochain pour les bicyclettes d'occasion. C'est un numéro, baptisé le "bycicode", qui est gravé sur le cadre pour dissuader les voleurs. Ce samedi après-midi, l'atelier de Vélorution était ouvert pour une séance de tatouage.

Comment ça marche ?

Première étape : créer un fichier au vélo sur le grand fichier national des vélos gravés. C'est Bertrand Britschgi, le président de Vélorution qui s'y colle. Il renseigne le numéro de téléphone et l'adresse mail de Maud, une habituée du vélo pour le travail ou la détente. Il ajoute la marque et le modèle de son vélo. Bertrand Britschgi lui attribue ensuite un code à 12 chiffres, le fameux "Bycicode". Puis vient le moment du gravage. Au bout de 10 secondes c'est terminé ! "Ce numéro comme une plaque d'immatriculation quelque part va rester attaché à votre vélo. Si vous vous le faites voler et qu'on le retrouve, nous sommes capables de savoir que c'est votre vélo et vous le rendre" explique Bertrand Britschgi. Il poursuit : "Si vous achetez un vélo, vous pourrez vérifier grâce au code qu'il n'a pas été volé". De plus, chaque propriétaire d'un vélo gravé pourra déclarer son vélo volé ou vendu.

Un moyen de dissuasion

Maud s'est déjà fait voler son deux roues. Alors elle fait tout pour protéger son nouveau joujou : "Je viens d'en acheter un électrique et avoir l'immatriculation peut dissuader les voleurs. Cela leur compliquera la vie".

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Vélorution précise que le bicycode ne remplace pas un antivol de qualité. L'association vend d'ailleurs des antivols à prix coûtant pour 26€. Le gravage est facturé 10 euros pour les non-adhérents à l'association. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre sur ce lien : https://bicycode.o-code.co/pre-inscription