En été, les dépanneurs tourangeaux multiplient par deux leurs interventions sur l'autoroute A10

Pannes, crevaisons, accidents... Depuis le début de l'été, les dépanneurs multiplient par deux leurs interventions sur l'A10, l'autoroute des vacances. Sur les week-ends de chassé-croisé, ils font plus d'une vingtaine de sorties par jour.

Chaque dépanneur agréé par Cofiroute intervient sur un secteur donné de l'autoroute A10. Le but, arriver sur zone en moins de 30 min. Nous avons suivi le garage RD 10 de Monnaie. Deux dépanneuses et trois chauffeurs dont Pascal Camara, 23 ans de métier.

Ce garage n'intervient qu'entre Tours Nord et Neuillé-le-Lierre. Une portion de 20 km seulement. Et pourtant, chaque année, il réalise pas moins de 1 200 sorties. Pour des pannes, des crevaisons ou des accidents. Surtout les week-ends d'été, période de grands départs en vacances où les interventions sont multipliées par deux.

La panne la plus classique, et peut-être la plus idiote, c'est la panne sèche, la panne d'essence. J'en vois deux à trois fois par semaine. Celle qui m'a le plus marqué ? Une voiture arrêtée au péage. Impossible de tourner le volant, la colonne de direction avait rompu d'un coup. Heureusement, ça s'est passé au péage, sinon..."