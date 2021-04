En Gironde, la galère de certains usagers du TER avec le nouveau confinement et les suppressions de trains

Avec le nouveau confinement, certains usagers de la SNCF connaissent des difficultés pour voyager en Gironde. En effet, depuis le 6 avril, la compagnie ferroviaire a adapté son offre compte tenu des nouvelles mesures gouvernementales. Mais pour certains Girondins qui continuent à faire les allers-retours entre leur domicile et leur travail en train, c'est parfois un casse-tête pour voyager, à cause de la suppression de nombreux trains sur certaines lignes.

Pour certaines lignes, pas de trains entre 6h et 9h

Depuis le 6 avril, 6 trains régionaux sur 10 circulent en moyenne. Mais l'offre est très différente en fonction des lignes et des gares. "Je prends d'habitude le 8h11. Il y en a normalement deux avant, à 7h40 et 7h50. Là, j'ai le choix entre 7h40 et 8h40", raconte Anne, vélo à la main et casque sous le bras. "Donc soit j'arrive très tôt au bureau, soit j'arrive très tard." Cette banquière se rend encore une fois par semaine au travail depuis Gazinet, où elle habite. "Ce matin, je suis arrivée à 9h30 alors que d'habitude je commence au plus tard à 9h", s'agace-t-elle. Elle a, de fait, dû sacrifier sa pause déjeuner.

Pour Anna c'est même encore plus compliqué : elle vit à Bordeaux et travaille à Saint-Emilion. En ce moment, elle a le choix entre un train à 6h ou à 9h, heure à laquelle elle doit démarrer sa journée. Elle est donc contrainte de s'organiser, tant bien que mal. "Soit je fais du covoiturage avec des collègues, soit je prends le train jusqu'à Libourne. Et après, soit je récupère ma voiture si j'ai pu la laisser à Libourne soit on vient me chercher."

Je ne comprends pas leur logique

Coralie est dans la même situation qu'Anna. Cette étudiante est en stage d'un an au tribunal de Bergerac pour devenir greffière, une affectation qu'elle n'a pas choisie. Elle évoque "de l'incompréhension". "Au mois de novembre, le gouvernement avait pris à peu près les mêmes dispositions et les trains n'avaient pas été pour autant supprimés", s'agace la jeune femme, qui doit du coup se lever tous les matins à 5h et attendre l'ouverture du tribunal pendant une demi-heure, dans le froid. "Pourquoi supprimer les trains de 7h et 8h et laisser ceux de 6h et 9h ? Ils auraient pu laisser au moins un train sur deux. Je ne comprends pas leur logique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De son côté, la SNCF explique avoir privilégié les trains aux heures de pointe ! "Un travail de dentelle", selon la compagnie ferroviaire qui explique avoir dû faire des choix en faveur des lignes les plus utilisées. "Ça me fait rire quand je reçois des mails qui disent que la priorité est donnée aux travailleurs", ironise Coralie. "Je sais que je ne suis pas la seule dans le cas, on est au moins cinq dans mon tribunal."