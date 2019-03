En Haute-Garonne, le tunnel de Saint-Béat reste fermé jusqu'à nouvel ordre

Saint-Béat, France

"À Saint-Béat, on le vit très mal". Commentaire de Luce Lagacherie, maire de Saint-Béat, en Haute-Garonne, près d'un mois après la fermeture du tunnel destiné à dévier le trafic des camions du centre du village. Ce tunnel est inaccessible pour raisons de sécurité depuis que des dispositifs de détection des camions trop hauts pour s'engager, ont été vandalisés.

La date de la réouverture n'est toujours pas fixée. La préfecture de Haute-Garonne et la Direction des routes du Sud-Ouest (DIRSO) restent très floues. Dans un communiqué, les autorités font savoir que les "dispositifs de détection automatique ont été vandalisés le 11 février dernier". "S'agissant de détecteurs techniquement complexes, la fabrication, l'approvisionnement et la remise en œuvre des pièces détériorées nécessitent un délai important".

Les gens m'appellent pour dire 'j'ai mis 20 minutes à traverser le village, ce n'est pas normal ! - Luce Lagacherie, maire de Saint-Béat

Mais l'attente est longue à Saint-Béat, qui avait retrouvé un peu de calme depuis l'ouverture de ce tunnel au printemps 2018. "On se retrouve à une situation que nous connaissions avant cette ouverture", regrette Luce Lagacherie. À savoir de longues files de véhicules, des embouteillages vers ou en provenance de l'Espagne et les nuisances qui vont avec. "Aujourd'hui, j'ai mis 20 minutes à traverser le village, témoigne la maire de Saint-Béat, en partant de la mairie qui plus est ! Je comprends que le service des routes soit lui même agacé, mais en attendant, c'est moi que les Saint-Béatais appellent !"

Feu clignotant salvateur

Une décision de la DIRSO est venue apaiser un peu la colère des habitants de Saint-Béat : le carrefour à feu au cœur de la commune passe à l'orange clignotant le week-end pour fluidifier le passage. Mais cette situation ne peut être que temporaire. La préfecture de la Haute-Garonne assure que tout est mis "en œuvre pour [...] permettre la réouverture du tunnel et réduire la gêne occasionnée aux usagers".

La maire de Saint-Béat, elle, regrette qu'aucun calendrier n'ait été fixé : _"le plus dur c'est de ne pas pouvoir répondre aux gens. On ne peut pas leur dire 'le 30 mars ce sera rouvert', parce que si ce n'est pas le cas, on passe pour des menteurs. Donc on reste dans l'expectative, dans le flou"_.