En Haute Garonne, tout est fin prêt sur les routes pour l’arrivée de la neige

Des stocks de sel, des chasses neige, des saleuses et des centaines d’agents en astreinte, le Conseil Départemental et Toulouse Métropole ont déclenché leur plan hivernal, prêts à faire face à l’épisode de neige annoncé.

Les services des routes du département de Haute-Garonne et de Toulouse Métropole qui gèrent à eux deux quelques 10 000 kilomètres de voiries ont activé leur dispositif hivernal. Réserves de sel, chasses neige, saleuses et des centaines d'agents en astreinte sont prêt à intervenir à tout moment pour faire face à la neige annoncée en cette fin de semaine.

Selon les prévisions de Météo France, la neige risque de tomber dès le soir du Jeudi 29 Novembre, et le Vendredi 1er Décembre surtout sur les Pyrénées et sur le Piémont, les secteurs de Montréjeau et Saint-Gaudens. On attend des cumuls de 20 à 40 centimètres en montagne, et une vague de froid qui nous arrive de Scandinavie. Quelques flocons sont attendus Vendredi en plaine, sur les coteaux et sur l'agglomération toulousaine, on ne sait pas encore si cette neige tiendra au sol.

3700 tonnes de sel

Le service des routes du Conseil départemental de Haute-Garonne a bouclé son dispositif hivernal dès le 20 Novembre sur les zones de montagne, il sera activé le 12 Décembre en zone de plaine, mais d’or et déjà, 150 agents sont en astreinte, prêt à intervenir à tout moment en cas de neige. Au total, 380 à 500 agents peuvent être mobilisés pour déneiger les 6 138 km de routes départementales, dont 500 km en montagne, gérées par le département. Ils disposent de 91 véhicules chasse neige avec racleur, 81 saleuses, 3 700 tonnes de sel sont stockées à proximités des 35 bases techniques des services de la DVI, la direction de la voirie et des infrastructures (ex DDE).

Informés minute par minute par Météo France, les services des routes du département sont prêt à réagir, aussi bien en plaine qu'en montagne dès l'arrivée de la neige, explique Christian Sans, il est chargé des routes au Conseil Départemental de Haute Garonne. « La priorité est donné au réseau principal, les grands axes, puis on déneige les communes les plus importantes et les sites sensibles comme les hôpitaux et les établissements scolaires. Les grands axes sont déneigés dans les 3 heures »

Des caméras météo

Pour mieux anticiper les épisodes neigeux, le service des routes du département est en lien direct avec Météo France qui livre trois bulletins prévisionnels par jour. Le département dispose de 14 stations météo et de quatre caméras qui observent en direct la situation en zone de montagne. Ces informations permettent d’anticiper et de mieux prévoir le dispositif des équipes d’intervention sur le terrain en cas de neige ou de verglas.

Notre reportage au centre technique des routes de Villemur-sur- Tarn, qui gère 1 000 km de routes sur le secteur nord de Toulouse de Verfeil à Cadours. Tout est fin prêt pour affronter l'éventuelle arrivée de la neige.

Le "Plan Neige" sur Toulouse

Toulouse Métropole qui a récupéré en Janvier dernier la gestion de 3 300 kilomètres de routes et de voiries départementales sur 37 communes de l’agglomération a mis en place son dispositif hivernal. 300 à 600 agents de la voirie sont prêts à intervenir en cas de neige, explique Emilion Esnault, il est en charge du plan de gestion hivernale à la Métropole.

Toulouse Métropole dispose de 1600 tonnes de sel, de quoi couvrir un épisode de neige de 5 jours. 236 véhicules sont équipés, dont 128 saleuses et 19 chasse neige. A priori, le dispositif ne devrait pas être nécessaire ce weekend, les flocons attendus ne devraient pas tenir au sol.